JO1の白岩瑠姫が、10月7日よりカンテレ・フジテレビ系が放送がスタートする火ドラ★イレブン『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』でテレビドラマ初出演を果たすことがわかった。

参考：JO1 白岩瑠姫、『アズワン／AS ONE』で声優初挑戦 「一生懸命臨ませていただきました」

本作は、あしだかおるとアオイセイによる同名電子コミックを、齊藤京子と水野美紀のW主演でドラマ化する復讐エンターテインメント、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、全身整形で25歳の篠原レイコ（齊藤京子）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに“新米ママ”として潜入する。

日本最大級のサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』から生まれたグローバルボーイズグループ・JO1。2020年3月にリリースしたデビューシングル以降、9作のシングル全てが主要音楽チャートで1位を獲得している。2025年は、海外6都市全8公演を巡る初のワールドツアーと、初の単独東京ドーム公演を成功させた。

JO1のメンバーである白岩は、映画『夜が明けたら、いちばんに君に会いにいく』でW主演を務め、公開中の長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』で主演声優を務めるなど、幅広く活躍している。本作で演じる成瀬は、お金を積まれたらどれだけ危ない整形手術でも請け負う謎の天才外科医。ママ友たちへの復讐に燃える玲子の前に突如現れ、見た目も声も変える驚がくの全身整形を行う。しかし、成瀬が玲子に施した新しい“顔”には、ある意味が隠されていて……。

出演が発表された白岩は、「初めてのドラマなのでびっくりしましたが、ステキな機会をいただけたことがうれしくて、すぐに原作を購入して勉強しました。最初にタイトルを聞いたときは『怖いな、大丈夫かな』と思っていましたが、原作や脚本はあっという間に読み終えてしまうほどおもしろくて、自然と不安な気持ちが消えました。すごく好きなストーリーです！」と本作のオファーを受けたときの心境を明かしている。

●周りの反応JO1のメンバーと共有しているスケジュールに、このドラマのタイトルが入ると「なにこれ！？」と連絡がきました（笑）。かなり目を引くタイトルなので、みんな気になって聞いてくれて、うれしかったです。

●演じる成瀬の印象最初は“謎の人物”に見えると思いますが、回を重ねるごとに成瀬の人となりや、玲子との関係性が明らかになっていくので、そこがドラマの見どころだと思います。ありがたいことに、物語のキーとなる人物を演じさせていただくので、責任を持って務めきりたいです。僕自身、昔から「何を考えているかわからない」「変わっているね」と言われることが多いので、ミステリアスな部分は成瀬とリンクしているかもしれません（笑）。原作の成瀬は見た目がすごくかっこいいので、僕も負けないように頑張ります！

●撮影で楽しみにしていること初めてご一緒させていただく方ばかりなので、皆さんとお芝居をできることが楽しみです。齊藤京子さんは音楽番組でご一緒したことはありますが、お話しするのは今回が初めてですし、水野美紀さんは昔からテレビで拝見している方なので、すごく緊張します。水野さんと息を合わせてお芝居をすることが、楽しみでありつつ不安ですが、2人きりのシーンから1話が始まるので、気合いを入れて頑張ります！

●視聴者にメッセージタイトルだけ見たら「怖い」と思う方がいるかもしれませんが、主人公が全身整形をしたり、ママ友への仕返しの方法を毎回変えていたり、一見ぶっ飛んだように見える設定が復讐劇とマッチしていて、すごくおもしろいです。物語が進むにつれて、いろいろな謎が解き明かされていくので、僕たちと一緒に最初から最後まで楽しんでもらいたいと思います。僕は初めてのドラマで、一から役と向き合うためにお芝居のレッスンに通っています。一生懸命頑張るので、温かく見守ってください！

（文＝リアルサウンド編集部）