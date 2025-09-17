Ｈ．Ｕ．グループホールディングス<4544.T>は反発している。同社は１６日の取引終了後、車いすや介護用ベッドなどの福祉用具レンタル卸事業を営む子会社ケアレックスの株式の８割をワキタ<8125.T>に５２億円で譲渡すると発表した。前日にＨＵグループ株は大幅安となっており、この反動の動きが出たほか、事業の選択と集中に向けた取り組みを評価した買いも入り株価を押し上げたようだ。



実行日は１１月２８日を予定。また、同日を起点とし１年半から２年後の間に全株式をワキタに譲渡する方針。ケアレックスは持ち分法適用会社となる予定としている。ケアレックスの子会社で在宅サービス事業を営むＳｔａｒＱガイアは譲渡の対象外となり、ＨＵグループの直接子会社になる。２６年３月期の業績に対する影響は精査中で、業績修正が必要になった場合は速やかに開示する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS