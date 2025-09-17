

社員や組織をボロボロにされないためにも、サイコパスの特徴や彼らが取りがちな行動をよく理解しておく必要があります（写真：Sandyborn／PIXTA）

たとえば雑談をしているときなどに、親しい友人のことを「おまえサイコパスだろ」などとからかったりすることもあるのではないだろうか。

20人に1人はサイコパス





もちろん冗談にすぎないわけだが、実のところ“本当の“サイコパスがどのような存在であるのかを明確に理解している人は限られているのかもしれない。

いいかえれば、サイコパスは決して身近な存在ではない――と思っている人は少なくないということだ。

だが、『サイコパスから見た世界』（デイヴィッド・ギレスピー著、栗木さつき訳、東洋経済新報社）の著者によれば、どのような職場にも、少なくとも20人に1人の割合でサイコパスはいるらしい。

ちなみに著者のいうサイコパスとは、他人にいっさい共感を持たず、自分が利益を得られるのであれば他人が生きようが死のうが知ったことではない人たちを指す。

「サイコパス」という言葉からは、悪名高い殺人鬼や凶悪犯を連想するかもしれないが、現実のサイコパスはもっと狡猾（こうかつ）で目立たないようにしているので、見分けがつきにくい。上司や同僚、取引先や顧客など役職や立場を問わず、サイコパスは職場の身近なところにいる。こいつはサイコパスだと察するのはむずかしいのに、彼らは公私を問わず、あなたの人生のみならず勤務先の組織全体にも多大な影響を及ぼしかねない。（「はじめに」より）

とはいえ、やはり他人をサイコパス扱いするのは気が引けるものでもある。それは正常な（共感力を備えた）人の感覚だ。しかし、他人をサイコパス扱いしたくないと思うその気持ちこそが、サイコパスにつけこまれる弱点となるのだという。

しかも多くの場合、サイコパスはなかなか察知できるものではない。

最初のうち、彼らはうまく取り入ってくるため、「この人はヤバそうだ」と感じることが難しいからだ。ところが時間が経つにつれ、当のサイコパスは徐々に本性を表し、当事者であるこちらの人生を破壊しようとする。

その手立てはこうだ。

まずはあなたの行動を細かく管理し、仕事に干渉する。次にあなたの成功を自分の手柄にして、自分の失敗はあなたのせいにする。秘密主義を貫き、職場の誰にも事態の全容を知られないようにする。職場の内外で派閥をつくって特定の個人をいじめたり恥をかかせたりするが、グループ全体にはその工作を見せないよう画策する。（「はじめに」より）

その結果、いじめの対象となった人は自信を失い、同僚のことも信用できなくなるだろう。それでもサイコパスが悪いとは思わず、むしろ自分に非があると思い込み、なんとかしてサイコパスを満足させたいと努力することになってしまうかもしれない。

絵に描いたような悪循環だが、だとすればできる限りサイコパスの特徴を理解しておく必要がある。

サイコパスの「スーパーパワー」

サイコパスは自分の行動のせいで“自分が”苦しむことになれば後悔するものの、自分の行動が“他人に”どんな影響を及ぼそうがまったく気にしないようだ。なぜなら、他人の感情を思いやるうえで必要な神経回路が形成されていないから。

サイコパスの世界では、大切なのは自分の感情だけ。これはサイコパスの基本的な特徴であり、彼らのすべての行動を理解する際のカギとなる。サイコパスは、あなたにさまざまな感情があることは理解しているが、それを感じることができないのでいっさい考慮しない。彼らにとって他人の感情は、必要に迫られて注意を向けるものにすぎず、仕方なく対応するものなのだ。ゆえに他人の感情をまったく察知できないのは、当人にしてみればスーパーパワーなのだが、私たちにとっては精神疾患なのだ。（138〜139ページより）

ただし、「スーパーパワー」には弱点もある。それは、「他人がつねに真実を語っているとは確信できない」ことだ。

たしかに私たちは基本的に善人ではあるものの、状況に応じて態度を変えることもあるに違いない。つまり、“他人が信用できるかどうか”を判断する際に役立てるために「共感する能力」を進化させてきたのである。

共感とはいいかえれば第六感であり、ウソ発見器の役割も、行動を調節する役割も果たしてくれる。他人の感情を察知し、自分のものであるかのように取り込んで意思を決定する際に利用するわけである。

共感できるからこそ、相手も共感力を備えていると仮定して、ウソをつくことを思いとどまるのだ。そして相手も共感を覚えているのだとすれば、こちらも傷つけられることはないと安心できるだろう。

少なくとも、私たちにとってはそうであるはずだ。サイコパスとは違って。

サイコパスは共感を利用した感情のフィードバックを通じて「態度を軟化させる」ことがない。これは、サイコパスが誰も信用できないことを意味する。相手を信用するための神経回路が形成されていないため、彼らは他人がたいていは率直であることはよくわかっていても、本当にウソをついていないのかどうか、確信できないのだ。（139ページより）

だとすれば、サイコパスはどうやって私たちを信用させるのだろうか？

（表面的には）とても魅力的になれる

その答えは、「魅力」の駆使なのだという。私たちは彼らに共感が欠けていることは察知できる可能性がある。しかし、それでもサイコパスたちは私たちを魅了し、察知がもたらす警報を無視させるわけだ。

ドナルド・トランプの姪のメアリーは臨床心理士で、2020年に出版された『世界で最も危険な男「トランプ家の暗部」を姪が告発』の著者でもある。メアリーは有名な伯父のファンではない。この著書で彼女は、サイコパスに備わっている数々の武器のなかでも最強のツールの特徴をよく物語っているエピソードを紹介している。その武器とは「魅力」だ。（141ページより）

2017年、ホワイトハウスで開催された親戚の集まりに足を運んだメアリーは、大統領に着任したばかりの叔父が戸口に立ち、到着したゲストひとりひとりに歓迎の挨拶をしている姿を見た。

そのときのことを、メアリーは次のように書いている。「彼は私を見ると驚いたような顔をして私を指しながら『きみにはぜひ来てもらうようにと、特別に言っておいたんだ』と言った」[訳註『世界で最も危険な男』（メアリー・トランプ著、草野香、菊池由美ほか訳、小学館、2020年）]。そしてトランプは両腕を広げ、彼女をハグした。メアリーがトランプにハグされたのは、このときが生まれて初めてだった。（141ページより）

同書によれば、それはトランプがよくやる人心掌握の手であり、彼はその場その場に合わせて本気らしく話すコツを心得ているのだという。そのことばが本心ではないと知っていたメアリーは、なおさら感心させられたと振り返っている。

だがメアリーだけでなく、トランプと直接会ったことのあるほかの人たちも同様の経験をしているようだ。

気さくな人物を演じて相手を魅了する

また興味深いのは、2017年に10人以上の企業幹部やロビイストを招いて開催したという会合でのトランプの立ち回りだ。

アメリカの自動車メーカーの会合を主催した際、トランプはゼネラルモーターズ（GM）CEOメアリー・バーラの肩を気さくに叩き、「もっと地元の雇用を増やしてほしい」と穏やかな口調で頼んだのだという（会合を始める際、彼女のために椅子を引いてあげたりもしたようだ）。

また同じ会合で、フォードCEOのマーク・フィールズに「誕生日おめでとう。レディース・アンド・ジェントルメン、きょうは彼の誕生日だ」と挨拶した。フィアット・クライスラー・オートモービルCEOのセルジオ・マルキオンネには、お目にかかれて「非常に光栄だ」と伝えた。

こうしたアプローチの効果は絶大だったようだ。事実、いたく感銘を受けたGMのメアリー・バーラは、その1カ月後に開催された会合のスピーチで、あのときはトランプが自動車メーカー側の懸念について「本気で耳を傾けてくれた」と述べた。

トランプのツイッター（現・X）への投稿のせいで米国自動車メーカーの株価が下落し、時価総額が大きく下がっていたのにもかかわらず、トランプと直接会ったあとには大半のトップが支持にまわったのだ。

公の場ではツイッターで自動車メーカーをこきおろす横暴な人間だが、実際に会うと、トランプは魅力を全開にして相手をおだてて丸め込もうとするのである。

お世辞を言う能力に長けている

つまり心理学者たちが繰り返し立証してきたこと、すなわちお世辞を言えば物事がスムーズに進むことを、トランプは熟知していたのだろう。

たしかに人間は、お世辞を言ってくれる相手を信用しやすいのかもしれない。たとえ、それがどれだけ大げさだったとしても、明らかにウソとわかるようなものであったとしても。

もちろんそれはトランプだけの問題ではなく、すべてのサイコパスにあてはまることに違いない。「自分」を尺度とした絶対的な価値観を備えているからこそ、彼らは迷いもなくお世辞を言い、相手を持ち上げ、落とし込むのだろう。

サイコパスにとっては、世界は絶対に信用できない人間であふれかえっている。スーパーマーケットのレジでは釣銭をきちんと数えなければならないし、自動車整備士がやると言ったことを本当にやったのかどうか確認しなければならない。誰もが自分と同じように考えていると思い込んでいるので、被害妄想が極端に強いのだ。他人が自分のことを信用しているとは思えないので、少しでも隙を見せれば裏切られると思っている。それでも自分の魅力を駆使すれば、信用されやすくなることはわかっている。だからサイコパスに騙された人たちはよく、初めて会ったときにすっかり魅了されたと報告しているのだ。（144ページより）

少し長くなってしまったが、この文章はサイコパスのあり方をわかりやすく説いている。また、私たちがサイコパスに対して抱く違和感や疑問に対する明確な答えでもあるのではないだろうか。

サイコパスが私たちのことを褒めるのは、私たちに信用されたいからなのだ。一方、サイコパスは聞き上手でもあり、「自分にとってはこれが重要なのです」という私たちの話に耳を傾け、熱心に聞いているということをこちらに対して行動で示す。

たとえばチェンバレンは「戦争は起こさない」とヒトラーに言ってほしいと思っていた。だからヒトラーは、チェンバレンにそう言った。さらにケーキに粉砂糖をまぶすかのように、少しばかりお世辞を振りかける。大半の人は、これでもうサイコパスを信用してしまう――それまでの相手の行動がどれほどひどいものであろうとも。（144〜145ページより）

サイコパスは他人を信用していないにもかかわらず、人間関係を築くことができるのだ。ただし、ここには重要なポイントがある。たしかに関係は築けるが、それはこちらが望んでいるような人間関係ではないということだ。

アメとムチを巧みに使いわける

サイコパスは私たちを信用できないので、私たちをコントロールする必要があると考える。つまり、私たちとの関係を維持する必要がある限り、サイコパスはアメとムチを巧みに使いわけて忠誠を強要しようとする。

著者によるこの主張は、サイコパスを理解するうえで非常に有効なのではないだろうか。

（印南 敦史 ： 作家、書評家）