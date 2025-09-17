Aoooが、自身最大規模となるワンマンライブ『Aooo Special Live 2025 “Bazoooka”』を12月6日に東京ガーデンシアターにて開催する。

本情報は、初ライブから2周年を迎えた9月16日に東京 Zepp Shinjuku (TOKYO)にて行われた『Aooo Live Tour “BAKUBAKU”』東京公演のMC内で発表されたもの。ワンマンライブ『Bazoooka』は、バンドの全楽曲を披露し、“Aoooの今”をすべて放出する特別なライブとなる。チケットの最速抽選申し込みは、10月5日23時59分まで受付中だ。

なお、Aoooは新曲を3カ月連続で配信リリース中。7月はすりぃ（Gt）が作詞作曲した「Yankeee」、8月は石野理子（Vo）が作詞、やまもとひかる（Ba）が作曲した「Geeek」を配信リリース。今月は第3弾の新曲配信リリースを予定している。

（文＝リアルサウンド編集部）