せっかく持つなら、もっと便利に使えるモバイルバッテリーが欲しい。そんなワガママに応えてくれるコンパクトな多機能モバイルバッテリーが登場しています。

「Belpink K18」は、10000mAhの大容量と、わずか245gという軽量設計を両立。クレジットカードとほぼ同じサイズで、かつ約19mmの薄型設計なので、MagSafe対応スマホなら背面にピッタリ吸着してかさばらない。

ケーブルを内蔵しており、持ち運ぶときにケーブルがゴチャつくこともありませんし、スマホスタンドにもなる要注目のアイテムです。

ワイヤレス充電と有線充電の両対応

「Belpink K18」は、ワイヤレス充電と有線充電の両方に対応。同時に3台まで充電することができるモバイルバッテリーです。

ワイヤレス充電では最大15Wの出力で急速充電が可能。iPhone 15 Proならフル充電まで約2.5時間（※使用環境により異なる場合があります）というスペックになっています。

また、本体サイドに入出力両対応のPD22.5W高出力USB Type-Cケーブルを内蔵しており、iPhone 15なら30分で60％まで充電可能（※使用環境により異なる場合があります）。

ノートPCへの充電にも対応できますし、パススルー機能によって、本体充電中でも他のデバイスへの給電ができるなど、とても使い勝手のいい仕様になっています。

ユニークな付加機能を搭載

実用性に優れた付加機能も、「Belpink K18」のポイント。

充電中にスマホを縦置き・横置きどちらにも立てておけるスタンドは、動画視聴やビデオ会議のときに便利なもの。一般的な平置き充電器と比べて省スペースなので、デスク周りをスッキリ保つこともできます。

また、クレジットカードや交通系ICカード、名刺などを収納できるカードポケットも装備。

ミニマルな外出に役立てることができます。

大容量バッテリーで1日の使用もカバー

「Belpink K18」の充電池は、10000mAhの大容量。これは、iPhone 15 Proを1.8回、Galaxy S25なら1.5回、MacBook Air（M2, 13インチ）でも1回フル充電が可能というスペックです。

これだけの容量があれば、外出先でさまざまなガジェットを使うモバイルワーカーでも、頼もしく感じられるでしょう。

バッテリー残量はLEDインジケーターで確認できます。

パススルー充電に対応しているので、スマホと充電タイミングが合わなくて困るということもないと思いますし、ざっくり電池残量が減ってきたら充電するという運用で問題ないでしょう。

本体への充電は、内蔵のUSB Type-Cケーブルを使用して約4時間で満充電というスペック。しっかり使い切ったあとは、十分な時間が取れるときに忘れず充電しておくようにしましょう。

商品ページによれば、500回の充電サイクル後でもバッテリー容量は約80％程度を維持するとされています（※使用状況により異なる場合があります）。長く使える設計もうれしいポイントですね。

機内持ち込みにも対応しているので、出張や旅行時の心強いパートナーとなってくれる「Belpink K18」は、現在machi-yaにてプロジェクトを公開中です。

お得なリターンには限りがありますので、気になる人はお早めのチェックをお忘れなく！

