マンUを破った４部クラブ、再び格上を撃破！16強入りに指揮官ご満悦「まだスパーズには行ったことがないんだ。神様がどこを当てるか」

