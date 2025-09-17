マンUを破った４部クラブ、再び格上を撃破！16強入りに指揮官ご満悦「まだスパーズには行ったことがないんだ。神様がどこを当てるか」
勢いは本物だ。
現地９月16日に開催されたカラバオカップ３回戦で、４部のグリムズビーが、２部のシェフィールド・ウェンズデイと敵地で対戦。後半開始直後の49分に奪ったゴールを守り切り、１−０で接戦を制した。
グリムズビーは先月27日の２回戦で、２−２で突入したPK戦の末に、イングランド屈指の名門マンチェスター・ユナイテッドを撃破。勢いそのままに、プレミアリーグ昇格組で田中碧が所属する、リーズを倒して勝ち上がってきたシェフィールド・Wも退けた。
再びジャイアントキリングを果たし、デイビッド・アーテル監督はご満悦だ。次の相手は今後の抽選で決まるなか、想像を膨らませ、次のように語った。英衛星放送『Sky Sports』が伝えている。
「まだスパーズ（トッテナム）には行ったことがないんだ。行けたら素晴らしいけど、フットボールの神様が我々とどこを当てるかだ。どこが残っているかは分からない。ミルウォール（２部、グリムズビー対シェフィールド・W戦直後に敗退）やポート・ヴェイル（３部）が相手になるかもしれない。とにかく我々が抽選に残っているのは良いことだ。どうなるか見てみよう。
どの大会であれ、対戦相手がどこであれ、ベスト16進出は素晴らしい成果だ。24年間達成できなかった事実が、その達成度を示している。リーグ戦でもこの大会でも、決して容易ではなかった。我々はリーグ２（４部）のチーム、プレミアリーグの強豪、そしてチャンピオンシップ（２部）のチームを相手に戦ってきた。決して楽な道のりではない」
グリムズビーの快進撃はどこまで続くのか。24年ぶりに進んだベスト16での戦いに注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
