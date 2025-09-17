中国の2024年の外国関連貿易仲裁受理件数は前年比18％増の758件

9月16日に発表された「中国国際商事仲裁年度報告書（2024〜2025）」によりますと、近年、中国国際経済貿易仲裁委員会の影響力が絶えず高まっているのに伴って、中国で受理された外国関連の貿易仲裁件数が年々増える傾向にあることが分かりました。

同報告書によれば、2024年に中国で受理された外国関連の貿易仲裁件数は前年比18％増の758件に上り、外国関連の貿易仲裁案件に関わる係争金額の総額は2022年の374億元（約7704億円）から2024年には811億2500万元（約1兆6712億円）にまで増えています。

中国国際経済貿易仲裁委員会の王承傑秘書長の紹介によりますと、同報告書のデータでは、貿易仲裁に代表される中国の仲裁機関の業務量は著しく増加しており、国際化の度合いも絶えず高まっていることから、中国は国際商事仲裁の新たな拠点になりつつあるとのことです。

また、同報告書によりますと、1956年以来、中国で受理された貿易仲裁案件の対象範囲は延べ168カ国・地域に及んでおり、近年では受理件数の著しい増加と対象範囲の拡大により、中国の貿易仲裁の影響力が引き続き高まっていることが分かりました。（提供/CRI）