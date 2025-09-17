JO1Çò´äÎÜÉ±¡¢TV¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡ª¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÇÌµÌÈµö¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°åÌò
Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë¤¬¡¢óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµªW¼ç±é¤Ç¡ÈÆ±°ì¿ÍÊª¡É¤ò±é¤¸¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê10·î7Æü¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¤ª¶â¤òÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±´í¤Ê¤¤À°·Á¼ê½Ñ¤Ç¤âÀÁ¤±Éé¤¦Ææ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å
ËÜºî¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌîÈþµª¡Ë¤¬¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç25ºÐ¤Î¡È¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡É¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£µþ»Ò¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ëー¥×¤ËÀøÆþ¤¹¤ë¡¢¾×·â¤ÎÉü½²¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬·èÄê¡£Çò´ä¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë·¯¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤ÇW¼ç±é¡¢¸ø³«Ãæ¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¼ç±éÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤ÇÇò´ä¤¬±é¤¸¤ëÀ®À¥¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±´í¤Ê¤¤À°·Á¼ê½Ñ¤Ç¤âÀÁ¤±Éé¤¦Ææ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÎè»Ò¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÀ¼¤âÊÑ¤¨¤ë¶Ã¤¬¤¯¤ÎÁ´¿ÈÀ°·Á¤ò¹Ô¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À®À¥¤¬Îè»Ò¤Ë»Ü¤·¤¿¿·¤·¤¤¡È´é¡É¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ――¡£
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù
10/07¡Ê²Ð¡Ë¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µ²ÐÍË 23:00～23:30
¢¨½é²ó¤Î¤ß23:15～23:45
½Ð±é¡§óîÆ£µþ»Ò¡¡¿åÌîÈþµª¡¡Çò´äÎÜÉ±¡ÊJO1¡Ë¡¡¹á²»¡¡¾®ÎÓ¤¤Ê»Ò¡¡Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¡¿·ÀîÍ¥°¦¡¡Â¾
¸¶ºî¡§¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò´©¡Ë
µÓËÜ¡§Àîºê¤¤¤Å¤ß¡Ê¡Öºê¡×¤Ï¡¢¤¿¤Ä¤µ¤¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë
À©ºîÃøºî¡§¥«¥ó¥Æ¥ì
