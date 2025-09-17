17日11時現在の日経平均株価は前日比71.92円（0.16％）高の4万4974.19円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は294、値下がりは1280、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を150.93円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が43.05円、アドテスト <6857>が18.91円、ソニーＧ <6758>が8.95円、ディスコ <6146>が8.44円と続く。



マイナス寄与度は20.26円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、リクルート <6098>が10.74円、ファナック <6954>が8.95円、大塚ＨＤ <4578>が8.2円、フジクラ <5803>が6.75円と続いている。



業種別では33業種中30業種が下落し、上昇は電気機器、空運、鉱業の3業種にとどまっている。値下がり1位は電気・ガスで、以下、保険、証券・商品、非鉄金属、その他製品、鉄鋼と並ぶ。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

