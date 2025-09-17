On¤¬Åìµþ¤ÇÂçË½¤ì¡£¶äºÂ¤Ë´ú´ÏÅ¹¡¢¸¶½É¤Ë¤Ï¸¦µæ½ê
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Î³«Ëë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¤¥¹È¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖOn¡×¤«¤é3¤Ä¤Î¥Û¥Ã¥È¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×´ü´ÖÃæ¤Ë¸¶½É¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖOn Labs Tokyo¡×¡£2¤ÄÌÜ¤¬¥¢¥¸¥¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëÀ½Â¤µ»½Ñ¡ÖLightSpray™¡×¤Î¸ø³«¡£¤½¤·¤Æ¶äºÂ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿À¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê´ú´ÏÅ¹¡ÖOn Flagship Store Tokyo Ginza¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤À¡£
½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥Ö¥é¥ó¥É¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡ÖOn¡×¤ÎÀª¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£34Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Ç¡¢¼¡¤Î¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¥¸¥ã¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡ÖOn¡×¤ÎÆ°¸þ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤è¤¦¡£
µÞÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ë¡ÖOn¡×¤Î¸½»þÅÀ¤Î½¸ÂçÀ®
¸¶½É±ØÁ°¡¢¿ÀµÜ¶¶¤«¤éÀþÏ©±è¤¤¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¹Âç¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖOn Labs Tokyo¡×¤Ï¡¢¤¤¤ï¤ÐÌ¤Íè¤ÎÅÔ»Ô·¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¼Â¸³¼¼¡£
2025Ç¯9·î13Æü¤«¤é21Æü¤Þ¤Ç¤Î9Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢¥·¥å¡¼¥º¤Î»î¤·Íú¤¤ä¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¸úÎ¨¤ÎÂ¬Äê¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÍèÆü¤·¤¿¡¢¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤Î¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡¦¥Ù¥ë¥ó¥Ï¥ë¥É»á¤Ï¡Ö¡ØOn Labs Tokyo¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬Í»¹ç¤¹¤ë¾ì½ê¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¾ï¤ËÄ©Àï¤·¡¢ÉÔ²ÄÇ½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖOn¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿ô½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢À¤³¦Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¥å¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤Ï¡ÖNIKE¡×¡Öadidas¡×¡ÖPUMA¡×¤¢¤¿¤ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÃÂÀ¸¤«¤é¤ï¤º¤«15Ç¯¤Ç80¥«¹ñ¤ËÅ¸³«¡¢¤³¤Î3Ç¯¤ÇÄ¾±ÄÅ¹¤Ï54Å¹ÊÞ¤Ë¤Þ¤ÇÁý¤¨¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ°ÛÎã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤À¤í¤¦¡£
¡ÖOn Labs Tokyo¡×¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡×¤¬ÊÄËë¤¹¤ë9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤À¤¬¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¡ÖOn¡×¤ÎºÇ¿·µ»½Ñ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¥¯¥â¤ÎÁã¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥·¥å¡¼¥º¤Å¤¯¤ê
¡ÖOn Labs Tokyo¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëÀ½Â¤µ»½Ñ¡ÖLightSpray™¡×¤À¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¡¼¥à¤¬1.5km¤â¤Î¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¤òÊ®¼Í¤·¡¢¤ï¤º¤«3Ê¬¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¡£
ÉôÉÊ¿ô¤ä¹©Äø¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¡¢CO2ÇÓ½Ð¤ò75¡ó¤âÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤¹¤ëµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
È¯ÌÀ¼Ô¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ò¥ã¡¼¥È»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÎÃåÁÛ¤Ï¥¯¥â¤ÎÁã¤òºî¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£ÀìÌç¤Î¥·¥å¡¼¥º¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà¤¬¡¢6Ç¯¤«¤±¤Æ¡ÖOn¡×¤È¤È¤â¤ËËá¤¾å¤²¤¿À®²Ì¤¬¡ÖLightSpray™¡×¤À¡£
¡ÖOn¡×¤Î·ÀÌóÁª¼ê¤«¤é¤Ï¡ÈÂèÆó¤ÎÈéÉæ¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖLightSpray™¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿ºÇ¿·ºî¡ÖCloudboom Strike LS¡×¤Î¿·¿§¤È¤Ê¤ë¡ÖWhite¡¿Raspberry¡×¤Ï¡¢¡ÖOn Labs Tokyo¡×¤È¡ÖOn Flagship Store Tokyo Ginza¡×¡¢°ìÉô¼è°·Å¹ÊÞ¤ÇÆ±Æü¤è¤êÈÎÇä¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£¸å¡ÖLightSpray™¡×¤Ï¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Éý¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥å¡¼¥º¤Î¾ï¼±¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¼¡À¤ÂåÀ½Â¤¤Î°ìÃ¼¤ò¡¢º£¤Ê¤é¸¶½É¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
À¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤Î¡ÖOn¡×Ä¾±ÄÅ¹ÃÂÀ¸
¡ÖOn Labs Tokyo¡×¤ÎÁ°Æü¡¢2025Ç¯9·î12Æü¤Ë¶äºÂ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Î¤¬¡¢À¤³¦¤Ç2ÈÖÌÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ëÄ¾±ÄÅ¹¡ÖOn Flagship Store Tokyo Ginza¡×¤À¡£3¥Õ¥í¥¢¤«¤é¤Ê¤ëÌó938Ö¤Î¹¤µ¤Ë¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¡¢¥Æ¥Ë¥¹¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤ë¡£
¡ÖOn¡×¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÅý³çÀÕÇ¤¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥«¥¤»á¡Ê¼Ì¿¿²¼¡¦º¸¡Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¿·Å¹ÊÞ¤Î³«Àß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ØÃíÌÜ¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ù¤«¤é¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤Ø¡Ù¤È¿Ê²½¤¹¤ë¾Ú¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¡¼¥ê¥Ã¥¯¡¦¥È¥·¥ß¥Ä»á¡Ê¼Ì¿¿²¼¡¦±¦¡Ë¤Ï¡Ö¡ØOn Flagship Store Tokyo Ginza¡Ù¤ÏÅÔ²ñ¤Î¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì½ê¡£¥¹¥¤¥¹¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÀº¿À¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëË×Æþ·¿¤Î¶õ´Ö¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ë¡£
ÃÏ²¼¤Ë¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÀß¤±¤é¤ì¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤ä¥è¥¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£Ã±¤Ê¤ëÈÎÇäµòÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤¤¸òÎ®¤¹¤ëÅÔ»Ô¤Î¥Ï¥Ö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£On¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ï½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
On Labs Tokyo
²ñ´ü¡§2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-35-6
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-19:00
On Flagship Store Tokyo Ginza
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-3-1 ÊÂÌÚ´Û¥Ó¥ë
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00-20:00¡ÊÉÔÄêµÙ¡Ë
Source: LightSpray™, On Labs TOKYO