ËüÇî»Ä¤ê1¥ö·î¤Ç¡Ö¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡×¡¡¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ê¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡¡¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥ÈÍ½¹ð
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤ÎÊÄËë¤Þ¤Ç1¥ö·î¤òÀÚ¤ê¡¢¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¤ç¤¦17ÆüÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¿§¤Î¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¡×¤¬À¾¥¨¥ê¥¢¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛËüÇî»Ä¤ê1¥ö·î¤ÇÅÐ¾ì¡Ä¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ô¥¢¥Î
¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤¬¡¢¥ä¥Þ¥Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¶¨Æ¯¤Ç¡¢¡ÖÉ÷¤Î¹¾ì¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡ÊÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Ë¡×Á°¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤â¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤Ç¤¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡Ø²»¤Ç¤Ä¤Ê¤°EXPO2025¡ÁUniting the EXPO in Harmony¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£
¡¡¡Ö¹ñ¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¿Í¡¹¤¬²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤ËºÌ¤ê¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Î¹½ÁÛ¤Î¤â¤È¤Ë¼Â¸½¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¤Ù200¤«½ê°Ê¾å¤Ç¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Ô¥¢¥Î¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¥ä¥Þ¥Ï¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ô¥¢¥Î¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÊÄËëÆü¤Î10·î13Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼«Í³¤Ë±éÁÕ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥²¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
