白より黒より“この色”！【GU】大人が即シャレる♡「ブラウンスニーカー」

これからスニーカーを新調するなら、トレンドカラーでもあり秋ムードも高まる「ブラウン」がおすすめ。白より落ち着いた印象を与え、黒より柔らかな雰囲気をまといたい、大人にぴったりのカラーなんです。【GU（ジーユー）】から、バレエシューズの要素を取り入れたハイブリッドなデザインやレトロ可愛いデザインなど、トレンド感アップも狙えるブラウンスニーカーをご紹介。スタッフさんによるおしゃれコーデもぜひ参考にして。

履くだけでおしゃれ見えを狙えるハイブリッドスニーカー

【GU】「レースアップバレエスニーカー」\2,990（税込）

バレエシューズ × スニーカーソール、サテン素材 × スエード調素材の組み合わせが新鮮。ハイブリッドなデザインが魅力的なスニーカーは、履くだけでおしゃれな雰囲気をまとえそう。落ち着いたブラウンカラーが秋ムードを盛り上げ、大人っぽく上品な足元も演出します。

夏→秋のシフトも上手くいく季節先取りコーデ

爽やかで涼しげな夏っぽホワイトコーデに、ブラウンスニーカーを投入して秋っぽく。甲が見えるデザインでサンダルのような抜け感もプラスできるスニーカーは、夏→秋のシフトコーデにも活躍しそうです。チェック柄シャツやビーニーもブラウンで統一して、秋を先取りした最旬カジュアルスタイルを楽しんで。

履き心地も◎ レトロ可愛い秋っぽスニーカー

【GU】「ベロアスニーカー」\2,990（税込）

ガムソールがレトロ可愛いスニーカー。起毛感のあるベロア素材が高級感を演出し、秋っぽさもアップさせます。クリーンなホワイトラインもアクセントになり、シンプルコーデも一気に垢抜けた印象に。公式オンラインストアによると「足当たりがよい」「軽量な1足」とのこと。ストレスフリーにおしゃれを楽しめそうです。

大人に似合う最旬スポーティスタイル

ラップスコートに白ソックスを合わせた、スポーティスタイル。スニーカーやボストンバッグをブラウンでリンクさせてシックなムードをまとえば、大人に似合うトレンドコーデに。トップスもスニーカーと同じベロア素材を選ぶことで、まとまりのあるコーデに仕上がりそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i