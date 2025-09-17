松本若菜と妻夫木聡 「日曜劇場」撮影で涼しげな表情も氷嚢を首に当て…酷暑にも負けない現場

撮影日は35度の酷暑

８月中旬、神奈川・横浜の赤レンガ倉庫近くの公園に、ひと組の男女がいた。プラスチックのコップに入ったビールを片手に歩くスーツ姿の男。その隣を同じくジュースの入ったコップを持って歩くスーツ姿の女。２人は同僚だろうか、それとも、恋人同士だろうか。近くにあるベンチに座り、飲み物に口をつけた──。

実はこれ、10月期TBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の撮影風景である。男性は主演の妻夫木聡（44）で、女性は松本若菜（41）だ。

「同ドラマは、作家・早見和真による同名小説が原作で、競馬の世界を舞台に、夢を追い続けた男たちとのその家族、仲間との絆や奇跡を描いています。人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語で、妻夫木は、競馬の馬主との出会いにより、人生が大きく動き出す税理士・栗須栄治（くりすえいじ）を演じています。松本は栗須の大学時代の元恋人で、競走馬の生産牧場を営む野崎加奈子を演じています。２人の物語は、10年ぶりに再会を果たしたところで始まるようです」（テレビ誌ライター）

冒頭の撮影シーンは、まさにその再会を果たした直後のシーンのようだ。二人は、一緒にベンチに座り、笑顔で会話を交わしていた。そのうち、松本が先に席を立ち、後ろを振り返らずに立ち去っていく。遅れて、妻夫木がその後ろ姿を追いかけていくというシーンを何度も撮影していた。

２人の服装は秋っぽいのだが、当日の最高気温は35度。撮影中は、涼しげな表情を浮かべていたが、撮影のカットがかかるたびに、スタッフが慌てて２人に駆け寄り、氷嚢を首に当てて冷やらなければならないほどだった。それでも、スタッフに笑みを浮かべて気遣う様子は、まさにプロ中のプロと言った雰囲気だった。

「妻夫木さんは、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で、『サンリオ』創業者の辻信太郎氏がモデルとされる八木信之助を演じ、好評を得ました。９月19日公開の映画『宝島』では主演で、戦後沖縄で生きた沖縄の若者・グスクを演じ、話題になっています。日曜劇場は’23年１月期で天才外科医を演じた『Get Ready！』以来の主演となります。

一方の松本さんは、意外にも今作が日曜劇場初出演となります。’24年７月期の『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）から『わたしの宝物』（フジテレビ系）、『Dr.アシュラ』（フジテレビ系）と３作続けて主演作品が続いていましたが、今作ではヒロイン役です。また、新たな松本さんの演技が見ものです」（前出・ライター）

松本は、TBSの番組公式ホームページのインタビュー動画で、

〈日曜劇場に出演するのが夢の一つだったので、お話を伺った時は本当に嬉しかったです。台本を読むと、枠にとらわれない人たちの情熱が描かれていて、一気に読んでしまうほど面白く、撮影がとても楽しみになりました〉

と、喜びを語っている。今、ノリに乗っている２人の演技に要注目だ。

