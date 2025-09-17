サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Pro」のCAD（コンピュータ支援設計）に基づいた新たなレンダリング画像が公開されました。

↑次期「Galaxy S26 Pro」はどうなる？（画像提供／サムスン）

Galaxy S26 Proは現行のGalaxy S25の後継モデルであり、2026年から製品名が「Pro」に変更されると有力視されています。

これに伴い、従来の「Plus」モデル（日本未発売）は廃止され、超薄型の「Galaxy S26 Edge」がそのポジションを引き継ぐ見通しです。

↑次期「Galaxy S26 Pro」の最新レンダリング画像（提供／Onleaks／Android Headlines）。

デザイン面では、背面カメラは3眼構成で縦に並ぶ点は変わりませんが、「ピル型（錠剤型）」のカメラアイランドに収められる形になります。Galaxy S25では、各レンズが直接背面から突き出すデザインでした。

前面には中央に小型のパンチホールカメラが配置され、画面周囲のベゼルは薄く均一です。ボタン類は右側に集約され、筐体はアルミニウムとガラスを用いたフラットデザインながら、角は丸みを帯びています。

ディスプレイは約6.3インチで、S25（約6.2インチ）よりやや大きくなっています。

本体サイズは約149.3×71.4×6.96mm（背面カメラ部分を含めると10.23mm）とされ、S25と比べて縦に長く、横幅が広く、より薄型になる見込み。

仕様については、すでにいくつかの噂が伝えられています。プロセッサーはSnapdragon 8 Elite Gen 5の「for Galaxy」仕様（高速版）の搭載が噂されていますが、地域によってはサムスン独自のExynosチップが採用される可能性も。

RAMはS25の12GBから16GBに強化されるといわれています。これは主にオンデバイスAI処理（クラウドに依存せず端末内で完結する処理）を支えるためであり、標準モデルでも性能向上が期待されます。

バッテリー容量は4300mAhに増加し、S25の4000ｍAhから強化される見込み。さらに、Qi2規格に対応した磁石を本体に内蔵することで、ワイヤレス充電時の位置合わせが容易になると期待されています。

カメラ面では、超広角カメラが大幅に進化し、前モデルの12MPから50MPに強化されると報じられています。ただし、メインカメラや望遠カメラの詳細は現時点では不明です。

