空想科学は、「15パズル」「箱入り娘」などをモチーフにしたスライドパズルアプリ『メトロキーパー(R) 〜東の砂漠編〜』の大型バージョンアップ版を、Google Playにおいて2025年9月17日(水)に完全無料で配信開始しました。

空想科学『メトロキーパー(R) 〜東の砂漠編〜』大型バージョンアップ版

配信開始日 ： 2025年9月17日(水)

販売料金 ： 無料

対応端末 ： Android 12 以上

(機種によっては快適に動作しないものがあります)

空想科学は、「15パズル」「箱入り娘」などをモチーフにしたスライドパズルアプリ『メトロキーパー(R) 〜東の砂漠編〜』の大型バージョンアップ版を、Google Playにおいて2025年9月17日(水)に完全無料で配信開始。

『メトロキーパー(R)』は、スライドパズルにオリジナル要素を加えたパズルゲームとしてチュートリアル版をリリースしていましたが、今回の大型バージョンアップにより全ステージを完全な形で楽しめるアプリとなりました。

■主な変更点

・東京の地下鉄をモチーフに、全路線(＋α)をステージとして実装しました

・効果音やメロディの再現により、臨場感のあるゲームシーンになりました

・オプション設定が豊富になり、操作性が大幅に向上しました

・メインのパズルに加え数多くのサブゲームを搭載し、より奥行きのある世界を体感できます

路線選択画面

■遊び方

地下鉄車両が走行している間に乗客を動かして、頭に数字が表示してある乗客を、次の駅で数字順に降りられるような配置にできたら区間クリアです。

各路線の終点を目指してください。

■遊び方のポイント

・制限時間内に最小手数で乗客を並べ替えます

・車両内の乗客を1体ずつ1マス単位で動かします

・番号の若い順番に乗客は降りて行きます

・降りるときには、数字の表示されていない乗客は動きません

・荷物を持っている乗客は、荷物を網棚にのせて座席に座ることができます

・番号の表示された全ての乗客が、順番に降りられるように並べ替えたらクリアです

ゲーム画面

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「箱入り娘」などをモチーフ！空想科学『メトロキーパー(R) 〜東の砂漠編〜』大型バージョンアップ版 appeared first on Dtimes.