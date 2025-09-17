¾®ÎÓÂëÇ·»á¤ÎÁíºÛÁª½ÐÇÏ¤Ï¤ä¤Ï¤êÇäÌ¾ÌÜÅª¤Î¡ÈµÇ°¼õ¸³¡É¡Ä·Ç¤²¤ë¡ÖÄêÎ¨¸ºÀÇ¡×¤âºâ¸»¤Ê¤¥Ð¥é¥Þ¥
¡¡¥ä¥±¤Ë¼Çµï¤¬¤«¤Ã¤¿´é¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¤¬16Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤òÀµ¼°É½ÌÀ¤·¤¿¡£½ÐÇÏÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀ¤Âå¸òÂå¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Öº£²ó¤ÎÁíºÛÁª¡¢²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤È¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¤â¤Ê¤ª¸Å¤¤¼«Ì±ÅÞ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤·¤Þ¤¹¤Í¤§¡£¤³¤ì¤À¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¿È¤Ö¤ê¼ê¤Ö¤ê¤ò²Ã¤¨¡¢¸±¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£ÅÞ²þ³×¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤Ï5ÈÖÌÜ
¡¡·Ç¤²¤¿¼çÍ×À¯ºö¤Ï¡ÎÏ¶¯¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¢¼«¤é¤Î¼ê¤Ç¼é¤êÈ´¤¯¥Ë¥Ã¥Ý¥ó£·ëÂ«¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¤·ûË¡²þÀµ¥ÅÞ²þ³×¡½¡½¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÄÌ¤ê°ìÊ×¤ÇÌÜ¿·¤·¤µ¤Ï¤Ê¤·¡£¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤¬¸À¤¦¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ÉáÄÌ¤Ï¡ØÅÞ²þ³×¡Ù¤ò¥¤¤Î°ìÈÖ¤Ëµó¤²¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢5ÈÖÌÜ¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´Î¿´¤ÎÃæ¿È¤â¡Ø¼ÖºÂÂÐÏÃ¡Ù¤È¤«¡Ø¥¿¥¦¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¤È¤«ÍªÄ¹¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥ä¥ëµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢ÈùÌ¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®ÎÓ»á¤ÎÎÙ¤ÎµÄ°÷ÀÊ¤Ë¤Ï¡¢Æ±¤¸ÀéÍÕÁª½Ð¤ÎÉÍÅÄÌ÷°ì½°±¡µÄ±¿°Ñ°÷Ä¹¤ÈÀÐ°æ½à°ì»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤¬¡ÈÄÃºÂ¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¤¤¤«¤Ë¤âÀéÍÕ¤Î¡È¥É¥ó¡É¤ÎÐúÑ´¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤À¡×¡Ê¸©À¯´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤È¤·¤Æ¤ï¤º¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÒÃæ´ÖÁØ¡¦¸½ÌòÀ¤Âå¤Î¡Ø´õË¾¤¬»ý¤Æ¤ëÊë¤é¤·¡Ù¡Ø»È¤¨¤ë¤ª¶â¤òÁý¤ä¤¹¡Ù¡Ú¿·¤¿¤Ê½êÆÀÀÇÀ©¡Û¡Ó¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡ÖÄêÎ¨¸ºÀÇ¡×¡£½êÆÀÀÇ³Û¤«¤é°ìÄê³ä¹ç¤òº¹¤·°ú¤¯¤â¤Î¤Ç¡¢²¾¤Ë20¡ó¤ÎÄêÎ¨¸ºÀÇ¤òÀß¤±¤¿¾ì¹ç¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤¬50Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï10Ëü±ß¡¢40Ëü±ß¤Î¿Í¤Ï8Ëü±ß¤Î¸ºÀÇ¤È¤Ê¤ë¡£¹â½êÆÀ¼ÔÁØ¤Ø¤Î²¸·Ã¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢¾®ÎÓ»á¤Ï¡Ö½êÆÀÀ©¸Â¤òÀß¤±¤ë¡×¤ÈÊäÂ¡£¤·¤«¤·¡¢¸ºÀÇÊ¬¤ÎÂåÂØºâ¸»¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÄÂçÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¶â»Ò¾¡»á¡ÊºâÀ¯³Ø¡Ë¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö¾®ÎÓ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤È¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤òÊ¹¤«¤ì¡Ø¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤Îµ¢·ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼º³Ê¡£Èà¤Î¸À¤¦ÄêÎ¨¸ºÀÇ¤Ï¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹Æ±ÍÍ¡¢ºâ¸»¤Ê¤¥Ð¥é¥Þ¥¤ËÂ¾¤Ê¤é¤º¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¸½ÌòÀ¤Âå¤Î½êÆÀ¤òÁý¤ä¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¡£Ï¢Î©¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Àõ¤Ï¤«¤¹¤®¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®ÎÓ»á¤ÏÃÎÌ¾ÅÙÉÔÂ¤ÇÅÞ°÷É¼¤ò´üÂÔ¤Ç¤¤º¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Ê½Ð¤ÏÀäË¾Åª¡×¡Ê´±Å¡»ö¾ðÄÌ¡Ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤âÇäÌ¾ÌÜÅª¤Î¡ÈµÇ°¼õ¸³¡É¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Ê¿µ¤¤ÇÌµÀÕÇ¤¤ÊÀ¯ºö¤ò¥Ö¥Á¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤À¡£
