“役満ボディ”岡田紗佳、かわいい笑顔とネイルに絶賛集中「宇宙一可愛い」「とてもキラキラしてる」
モデル、タレント、プロ雀士として活躍する岡田紗佳が、17日までにインスタグラムを更新。新しいユニフォームで撮影したかわいい近影に絶賛の声が集まっている。
【別カット】岡田紗佳のかわいいネイル（ほか3枚）
現在開催中の「Mリーグ2025-26シーズン」に参加中の岡田は「サクラナイツ初陣でした！ 阿久津トップ、岡田２着でいいスタートを切ることが出来ましたー！ 元々毛先シルバーだったけどピンクシャンプーで色入れて、ネイルはカラフルにしてみた」と、対戦の結果を報告しつつ、ソロショットをアップ。先日新調されたことを報告した新しいユニフォームを纏い、笑顔でキラキラのネイルを見せる姿が愛くるしい。
コメント欄にはファンから「とてもキラキラしてるね紗佳ちゃん」「宇宙一可愛い」「パーフェクト美ボディだ」などの声が上がった。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）
【別カット】岡田紗佳のかわいいネイル（ほか3枚）
現在開催中の「Mリーグ2025-26シーズン」に参加中の岡田は「サクラナイツ初陣でした！ 阿久津トップ、岡田２着でいいスタートを切ることが出来ましたー！ 元々毛先シルバーだったけどピンクシャンプーで色入れて、ネイルはカラフルにしてみた」と、対戦の結果を報告しつつ、ソロショットをアップ。先日新調されたことを報告した新しいユニフォームを纏い、笑顔でキラキラのネイルを見せる姿が愛くるしい。
■岡田 紗佳（おかだ さやか）
1994年2月19日生まれ。東京都出身。青山学院大学卒。KADOKAWAサクラナイツに所属するプロ雀士で、その美貌と抜群のスタイルから“役満ボディ”と呼ばれている。近年はグラビア・バラエティなどでも活躍中。
引用：「岡田紗佳」インスタグラム（@sayaka_okada）