タレントで料理愛好家・平野レミとその次男の妻で料理家＆食育インストラクターの和田明日香さんが１７日放送の日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）に出演。「嫁姑グルメ道中 ｉｎ 新大久保」と題し、同局の住岡佑樹アナウンサーとともに新大久保を巡り最新韓国グルメを調査した。

ロケ内で韓国・釜山発祥のうま辛海鮮グルメ店を訪問。カウンター席に座った平野は料理が出てきても、それを運んできた２８歳の韓国人男性店員に視線くぎ付けに。これに和田さんが「めちゃくちゃ店員さんのこと見ますね」と言うと、平野はすかさず店員に「あなたハンサムね」と話しかけた。

すると和田さんは「そんな気がした。おかあさんの好みだなって思ったんですよ」とひとこと。「レミさんわかりやすいんですよ。好きな人がいるとジーッと見る」と普段の義母の様子をぶっちゃけた。

それでも平野は店員に「あなた今いくつ？ ２８歳。まあいい年頃ね」「独身？」と立て続けに質問。すると和田さんが「それ以上はセクハラになるのでやめてもらっていいですか」とピシャリと注意していた。

和田さんは、平野の次男と２０１０年に結婚。テレビ朝日系「家事ヤロウ！！！」や、ＭＣを務めるＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜・午後１０時）に出演するなど美人料理家として活躍。人気バンド「ＴＲＩＣＥＲＡＴＯＰＳ」のボーカル・和田唱は義兄。その妻は女優の上野樹里。