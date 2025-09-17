JO1Çò´äÎÜÉ±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡¡¾×·âÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¡Ö¡Ø¤Ê¤Ë¤³¤ì!?¡Ù¤ÈÏ¢Íí¤¬¡×¡¡Êª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¤Ë
¡¡ÇÐÍ¥¡¦óîÆ£µþ»Ò¤È¿åÌîÈþµª¤¬¡ÈÆ±°ì¿ÍÊª¡ÉÌò¤ÇW¼ç±é¤¹¤ë¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Ð¥É¥é¡ú¥¤¥ì¥Ö¥ó¡ØÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ê10·î7Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ëè½µ²ÐÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ë¡¢11¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦JO1¤ÎÇò´äÎÜÉ±¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Çò´ä¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊª¸ì¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ëÅ·ºÍ³°²Ê°å¤ò±é¤¸¤ëÇò´äÎÜÉ±¡¡Ê·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢ÍÄÃÕ±à¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤¤¤¸¤á¤¬¸¶°ø¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿55ºÐ¤ÎÊì¡¦¼Ä¸¶Îè»Ò¡Ê¿åÌî¡Ë¤¬¡¢Á´¿ÈÀ°·Á¤Ç25ºÐ¤Î¼Ä¸¶¥ì¥¤¥³¡ÊóîÆ£¡Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¡¢Ì¼¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿¥Þ¥ÞÍ§¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¡È¿·ÊÆ¥Þ¥Þ¡É¤È¤·¤ÆÀøÆþ¤¹¤ë¡¢¾×·â¤ÎÉü½²¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¸¶ºî¤Ï¡¢¤¢¤·¤À¤«¤ª¤ë»á¡¦¥¢¥ª¥¤¥»¥¤»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¿Íµ¤Ì¡²è¡ÊÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë¡£
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØPRODUCE 101 JAPAN¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿JO1¤ÎÇò´ä¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢³¤³°6ÅÔ»ÔÁ´8¸ø±é¤ò¤á¤°¤ë½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤È¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Çò´ä¤Ï¡¢±Ç²è¡ØÌë¤¬ÌÀ¤±¤¿¤é¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Ë·¯¤Ë²ñ¤¤¤Ë¤¤¤¯¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇW¼ç±é¡¢¸ø³«Ãæ¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø¥¢¥º¥ï¥ó¡¿AS ONE¡Ù¤Ç¼ç±éÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ç±é¤¸¤ëÀ®À¥¤Ï¡¢¤ª¶â¤òÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤é¤É¤ì¤À¤±´í¤Ê¤¤À°·Á¼ê½Ñ¤Ç¤âÀÁ¤±Éé¤¦Ææ¤ÎÅ·ºÍ³°²Ê°å¡£¥Þ¥ÞÍ§¤¿¤Á¤Ø¤ÎÉü½²¤ËÇ³¤¨¤ëÎè»Ò¤ÎÁ°¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÀ¼¤âÊÑ¤¨¤ë¶Ã¤¬¤¯¤ÎÁ´¿ÈÀ°·Á¤ò¹Ô¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢À®À¥¤¬Îè»Ò¤Ë»Ü¤·¤¿¿·¤·¤¤¡È´é¡É¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
¢£Çò´äÎÜÉ±¥³¥á¥ó¥È
¡½¡½¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¡©
¡ÚÇò´ä¡Û½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Æ¥¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¸¶ºî¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÉÝ¤¤¤Ê¡¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¶ºî¤äµÓËÜ¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡ª
¡½¡½¼þ¤ê¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡ÚÇò´ä¡ÛJO1¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬Æþ¤ë¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤³¤ì!?¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤«¤Ê¤êÌÜ¤ò°ú¤¯¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½±é¤¸¤ëÀ®À¥¤Î°õ¾Ý¤Ï¡©
¡ÚÇò´ä¡ÛºÇ½é¤Ï¡ÈÆæ¤Î¿ÍÊª¡É¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÀ®À¥¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ä¡¢Îè»Ò¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Êª¸ì¤Î¥¡¼¤È¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÌ³¤á¤¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢ÀÎ¤«¤é¡Ö²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÉôÊ¬¤ÏÀ®À¥¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸¶ºî¤ÎÀ®À¥¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½»£±Æ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡ÚÇò´ä¡Û½é¤á¤Æ¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤È¤ª¼Çµï¤ò¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£óîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤´°ì½ï¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¤·¡¢¿åÌîÈþµª¤µ¤ó¤ÏÀÎ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£¿åÌî¤µ¤ó¤ÈÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤ÄÉÔ°Â¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤¤ê¤Î¥·¡¼¥ó¤«¤é1ÏÃ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡½¡½»ëÄ°¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡ÚÇò´ä¡Û¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤±¸«¤¿¤é¡ÖÉÝ¤¤¡×¤È»×¤¦Êý¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ç¿Í¸ø¤¬Á´¿ÈÀ°·Á¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ø¤Î»ÅÊÖ¤·¤ÎÊýË¡¤òËè²óÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢°ì¸«¤Ö¤ÃÈô¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÀßÄê¤¬Éü½²·à¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¡£Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆæ¤¬²ò¤ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢°ì¤«¤éÌò¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¤Ë¤ª¼Çµï¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
