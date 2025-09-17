【プロボ（米ユタ州）＝後藤香代】米西部ユタ州の大学でトランプ米大統領を支持する保守系団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」代表のチャーリー・カーク氏（３１）が射殺された事件で、地元検察は１６日、タイラー・ロビンソン容疑者（２２）を殺人容疑などで訴追した。

地元検察は１６日の記者会見で、ロビンソン容疑者には州法が定める殺人罪の中で最も重い「加重殺人罪」を適用し、死刑を求刑する方針を明らかにした。

検察側が裁判所に提出した訴状によると、ロビンソン容疑者は１０日、ユタ州のユタバレー大で講演中のカーク氏を射殺した疑い。捜査当局が現場付近で回収した銃の引き金から、ロビンソン容疑者のＤＮＡ型が検出された。

ロビンソン容疑者は事件後、犯行をほのめかしたテキストメッセージを削除するよう同居するパートナーに指示するなど、証拠隠滅を図った疑いも持たれている。地元検察はロビンソン容疑者がパートナーに送った「彼（カーク氏）の憎悪には耐えられなかった」とのメッセージを公開した。

事件現場のユタバレー大では１６日、カーク氏の支持者らが遺影に花を手向けていた。同大の学生ケンジー・レッドモンドさん（２２）はカーク氏の主張に共感し、ＳＮＳでフォローしてきた。「暴力では何も解決できない。米国民は団結すべきだ」と語った。