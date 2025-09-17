「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」のグッズを紹介！ミッフィーあみぐるみやサンエックスコラボに注目
東京・上野の東京都美術館にて、2025年9月12日（金）よりスタートした「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」東京展。
フィンセント・ファン・ゴッホの作品が、どのように伝えられてきたのか、家族が受け継いできたコレクションに焦点を当てた展覧会です。
会場内では、たくさんのグッズが販売中。ミッフィーやサンエックスキャラクターズとのコラボなど、注目ラインナップが盛りだくさんです！
「ゴッホ展」でマストチェックしたい、ミッフィーのぬいぐるみ
「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」会場内の特設ショップでは、多様なグッズを展開中。雑貨や文房具、アパレルなどたくさんのアイテムがそろっています。
展覧会の内容をおうちでも楽しめる、「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」公式図録（税込3300円）は要チェック。
30点以上のファン・ゴッホ作品や4通の手紙をはじめ、展覧会出品作を全て収録しています。高級感のある重厚な表紙に、ゴールドの文字があしらわれた、見た目もおしゃれな1冊ですよ。
「Handmade Crochet Vincent doll new design」（税込9350円）は、ファン・ゴッホがかわいくデザインされたぬいぐるみ。
バッグなどに取り付けられる、キーリング仕様の「ゴッホ Crochet Keyling Vincent New」（税込2860円）も登場しています。
特に大きな話題になりそうなのが、ミッフィーのあみぐるみ！
《花咲くアーモンドの木の枝》や《ヒマワリ》など、ファン・ゴッホの作品モチーフの服を着たあみぐるみが販売中です。
「ジャストダッチ MIFFY HM & VanGogh Dress」は、1体税込9350円。
手のひらサイズの「ジャストダッチ MuseumOutfit HM Keyhanger A-BLOSSOM」（税込4180円）は、3種類ラインナップしています。
青山デカーボとのコラボグッズ、『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』限定『ひまわり缶』（税込1350円）はお土産にぴったり。
ファン・ゴッホの特徴でもある、色鮮やかで力強い筆致で描かれた《ヒマワリ》の魅力を、現代風のガラス絵で表現しているといいます。
食べ終わったあと、小物入れとしても活躍しそうですね。
サンエックス・サンリオとのコラボキャラグッズも登場
サンエックスキャラクターズとコラボした、限定デザインのぬいぐるみも必見。
「ぶらさげぬいぐるみ（リラックマ、コリラックマ、チャイロイコグマ）」（各 税込2970円）や、「てのりぬいぐるみ（すみっコぐらし/しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ）」（各 税込1760円）のほか…
平成女児が歓喜しそうな「くったりぬいぐるみ たれぱんだ」（税込2750円）、
「ぶらさげぬいぐるみ こげぱん」（税込1980円）など、懐かしいキャラクターもたくさんラインナップしています。
サンリオの人気キャラクターユニット「はぴだんぶい」の、ファン・ゴッホの作品をイメージしたキャラクターグッズもお見逃しなく。
現在は、「A4クリアファイル」（税込528円）と「シール」（税込770円）が販売中。9月20日（土）より、「パタパタメモ」（税込935円）と「トートバッグ」（税込3410円）が登場予定です。
文具・ファッション雑貨などもずらり
そのほか、「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」東京展では文房具や雑貨など、多くのグッズが展開中。
クリアファイルやマグネット、ハンカチといった雑貨のほか…
ファン・ゴッホの作品をデザインしたブックマーカー、
トートバッグやTシャツなどのラインナップが登場しています。
さらに、ファン・ゴッホ美術館の限定コレクション「SKETCH！」の日本限定グッズも販売。
ファン・ゴッホのユーモラスな動物スケッチに加え、彼ならではの筆づかいや鮮やかな色使いにも注目した、巾着やハンカチ、トートバッグなどが展開されています。
これだけのファン・ゴッホグッズが揃うのはレアかも。
ご紹介したほかにもたくさんのグッズが販売されているので、ぜひくまなくチェックしてみてくださいね。
ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢（東京展）
会場：東京都美術館（東京都台東区上野公園8-36）
会期：2025年9月12日（金）〜12月21日（日）
料金：一般 2300円／大学生・専門学校生 1300円（9月中の平日は大学・専門学校生は無料）／65歳以上 1600円／18歳以下、高校生以下 無料
公式サイト：https://gogh2025-26.jp/
公式Instagram：@gogh2025_26
フィンセント・ファン・ゴッホの作品が、どのように伝えられてきたのか、家族が受け継いできたコレクションに焦点を当てた展覧会です。
会場内では、たくさんのグッズが販売中。ミッフィーやサンエックスキャラクターズとのコラボなど、注目ラインナップが盛りだくさんです！
「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」会場内の特設ショップでは、多様なグッズを展開中。雑貨や文房具、アパレルなどたくさんのアイテムがそろっています。
展覧会の内容をおうちでも楽しめる、「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」公式図録（税込3300円）は要チェック。
30点以上のファン・ゴッホ作品や4通の手紙をはじめ、展覧会出品作を全て収録しています。高級感のある重厚な表紙に、ゴールドの文字があしらわれた、見た目もおしゃれな1冊ですよ。
「Handmade Crochet Vincent doll new design」（税込9350円）は、ファン・ゴッホがかわいくデザインされたぬいぐるみ。
バッグなどに取り付けられる、キーリング仕様の「ゴッホ Crochet Keyling Vincent New」（税込2860円）も登場しています。
特に大きな話題になりそうなのが、ミッフィーのあみぐるみ！
《花咲くアーモンドの木の枝》や《ヒマワリ》など、ファン・ゴッホの作品モチーフの服を着たあみぐるみが販売中です。
「ジャストダッチ MIFFY HM & VanGogh Dress」は、1体税込9350円。
手のひらサイズの「ジャストダッチ MuseumOutfit HM Keyhanger A-BLOSSOM」（税込4180円）は、3種類ラインナップしています。
青山デカーボとのコラボグッズ、『ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢』限定『ひまわり缶』（税込1350円）はお土産にぴったり。
ファン・ゴッホの特徴でもある、色鮮やかで力強い筆致で描かれた《ヒマワリ》の魅力を、現代風のガラス絵で表現しているといいます。
食べ終わったあと、小物入れとしても活躍しそうですね。
サンエックス・サンリオとのコラボキャラグッズも登場
サンエックスキャラクターズとコラボした、限定デザインのぬいぐるみも必見。
「ぶらさげぬいぐるみ（リラックマ、コリラックマ、チャイロイコグマ）」（各 税込2970円）や、「てのりぬいぐるみ（すみっコぐらし/しろくま、ぺんぎん？、とんかつ、ねこ、とかげ、えびふらいのしっぽ）」（各 税込1760円）のほか…
平成女児が歓喜しそうな「くったりぬいぐるみ たれぱんだ」（税込2750円）、
「ぶらさげぬいぐるみ こげぱん」（税込1980円）など、懐かしいキャラクターもたくさんラインナップしています。
サンリオの人気キャラクターユニット「はぴだんぶい」の、ファン・ゴッホの作品をイメージしたキャラクターグッズもお見逃しなく。
現在は、「A4クリアファイル」（税込528円）と「シール」（税込770円）が販売中。9月20日（土）より、「パタパタメモ」（税込935円）と「トートバッグ」（税込3410円）が登場予定です。
文具・ファッション雑貨などもずらり
そのほか、「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」東京展では文房具や雑貨など、多くのグッズが展開中。
クリアファイルやマグネット、ハンカチといった雑貨のほか…
ファン・ゴッホの作品をデザインしたブックマーカー、
トートバッグやTシャツなどのラインナップが登場しています。
さらに、ファン・ゴッホ美術館の限定コレクション「SKETCH！」の日本限定グッズも販売。
ファン・ゴッホのユーモラスな動物スケッチに加え、彼ならではの筆づかいや鮮やかな色使いにも注目した、巾着やハンカチ、トートバッグなどが展開されています。
これだけのファン・ゴッホグッズが揃うのはレアかも。
ご紹介したほかにもたくさんのグッズが販売されているので、ぜひくまなくチェックしてみてくださいね。
ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢（東京展）
会場：東京都美術館（東京都台東区上野公園8-36）
会期：2025年9月12日（金）〜12月21日（日）
料金：一般 2300円／大学生・専門学校生 1300円（9月中の平日は大学・専門学校生は無料）／65歳以上 1600円／18歳以下、高校生以下 無料
公式サイト：https://gogh2025-26.jp/
公式Instagram：@gogh2025_26