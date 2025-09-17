

急成長するカプセルトイ市場、その背景は……？（画像：ルルアーク）

最近、ショッピングモールを歩いていると、空いたテナントにぎっしりとガチャガチャが埋められる光景を見るようになった。「次のテナントが来るまでのツナギなのかな」と考え、冷ややかな目で見ていたのが正直なところである。しかし、どうだろう。テナントのガチャガチャはなくならずに、いつまでも残って、盛り上がっている。

特に最近では空きテナントではなく、ショッピングモールに計画的に出店するガチャガチャの店舗が出てきた。その代表格が「ガチャガチャの森」である。ショッピングモールの一角に、ずらりと並ぶ数百台のカプセルトイ。思わず足を止めてしまう人の姿が絶えない。

ショッピングモールのテナント料も、決して安価ではないと聞く。「ガチャガチャだけでやっていけるものなのだろうか」と疑問に思った筆者は、はじめて「ガチャガチャの森」に入ってみた。

30代筆者の記憶とは違う、ガチャガチャの新世界

足を踏み入れた瞬間、驚いたのは雰囲気だった。外から見ていたときは、ガチャガチャがただ無機質に並んでいると思い込んでいたが、実際にはスタッフの「いらっしゃいませ」という声が店内に響いている。そもそも、スタッフなんていたのか。

ガチャガチャの店舗スタッフなんて、いかにも暇そうなイメージだが、この日は忙しそうだった。頻繁に商品の補充をしている。補充を終えると、ガチャガチャのQRコードをスマホで読み取る。なるほど、商品の売れ行きまでデータで管理しているのか。

店内でお客さんを観察してみると、だんだん傾向がわかってきた。まずは両替機に一直線。その後、キョロキョロしながら、店内をぐるりと廻る。はじめから何かお目当てがあるわけではなく、偶発的な出会いを楽しむ人が多数派だ。

一人のお客さんは、商品をじっくり眺めながら、自分との対話を深めている。手元のバッグの金具と、ガチャガチャを交互に見つめる人は、購入後の活用をイメージしているのか。女子高生のグループは「これだったら、どれが出ても可愛いよね」と、限られた予算を何に使うかというテーマの会話。カップルは「ねえ、見てこれウケる」と、ガチャガチャのラインナップから商品をピックアップし、それに対しどう思うかという会話を繰り返していた。



ガチャガチャの森梅田茶屋町店（画像：ルルアーク）

筆者の記憶にある、子どもの頃のガチャガチャは、もっとミステリアスなものだった。すごいのかすごくないのか、よくわからないおもちゃの写真が貼られていて、実際にガチャガチャを回すと、写真とは似ても似つかないものが出てくる。回す瞬間がピーク。出てきた瞬間にがっかりし、最後は親から小言を言われるまでがセットだった。

何となくわかってきた。ガチャガチャのお客さんは単におもちゃを買っているわけではない。ガチャガチャという「体験」を楽しんでいるのである。いつの間に、ガチャガチャはこれほどまでの進化を遂げていたのか。筆者は福岡県にあるガチャガチャの森の運営会社、株式会社ルルアークの本社へ向かった。

急成長するカプセルトイ市場

株式会社ルルアークは、1958年にピーナッツやおみくじの自販機オペレーターとして創業した。1970年代にはアミューズメント施設事業に進出し、「FESTA」「ふぇすたらんど」「Niko Niko Garden」など、地域密着型の複合型施設を全国に展開してきた。その延長線上に誕生したのがカプセルトイ専門店である。

2014年に「Pon!」1号店を出店し、2017年に「ガチャガチャの森」がスタート。従来はスーパーの隅に数台が置かれていたガチャガチャを、1店舗あたり600〜800面、大型では2000面超を並べる専門店型のスタイルに進化させた。スタッフを常駐させ、補充や接客まで行う点も特徴である。

こうした成長性に注目し、2025年4月にはオリックスがルルアークの全株式を取得した。オリックスは新規出店や物流体制の強化、人材採用の拡充を後押しし、さらなる成長を支援する方針だ。実際、カプセルトイ市場は2024年度に約1400億円（製造出荷元ベース）と、前年から2割増の規模へ拡大している。ルルアークはまさに、その成長市場の中心に立っている。

今回インタビューにお答えいただいたのは、株式会社ルルアーク営業本部の本部長である、中川誠氏だ。



株式会社ルルアーク営業本部本部長 中川誠氏（筆者撮影）

子ども向けから“誰でも楽しめる空間”への進化

中川さんによると、2017年に「ガチャガチャの森」が誕生した背景には、ガソリン代や人件費の高騰があった。それ以前はスーパーやゲームセンターの隅に数台を設置する“無人モデル”が主流だったが、商品を補充するために車で巡回するガソリン代や人件費などの経費がかさみ、採算の悪化に直面していた。

そこで、アミューズメント施設の運営で培ったノウハウを生かし、思い切って“有人の専門店”に挑戦することにしたのである。

「当時カプセルトイは子どもが遊ぶものというのが一般的で大人の方のご利用は少なく、売り上げが安定しませんでした。そこで、幅広い人に楽しんでもらえる店というコンセプトに切り替えました」

内装は木目調の明るい雰囲気にして、大人も入りやすい空間を意識。店頭には女性向けの商品を配置し、子ども向けは奥に置くなど、ディスプレイにも工夫を凝らした。結果的に幅広い客層が入りやすくなり、リピート利用が増加した。

現在は全国各地のイオンモールをはじめ、さまざまな商業施設へ「ガチャガチャの森」は広がっている。

「イオンモール宮崎に出店した際に、たまたま視察に来ていた他の商業施設の担当者が注目してくれました。そのイオンモール宮崎でうまくいったことをきっかけに、各地の商業施設から声をかけていただくようになりました。単なる隙間ビジネスではなく、商業施設にとっても集客力のあるテナントとして評価されるようになりました」



商業施設内のガチャガチャの森（画像：ルルアーク）

客層はショッピングモールではファミリー層が多く、繁華街では学生や若い女性が中心だという。男女比で見ると女性の比率がやや高く、特に“大人女子”の利用が増えているのが大きな特徴だそう。

実際に筆者が店舗を視察した際も、女性客が目立っていた。来店者は一つひとつのカプセルを見比べながら、どのガチャを回すか吟味していたのが印象的だ。

「散策しながら選ぶ時間そのものが、『ガチャガチャの森』におけるお客様の楽しみになっているのだと思います」

“宝探し気分”を支えるジャンル配置と棚割りの工夫

中川さんは、ガチャガチャの魅力は「コト消費」「トキ消費」「エモ消費」の3つを同時に楽しめる点にあると説明する。

「回す行為そのものが楽しいのがコト消費。何が出るかわからない、その場限りの瞬間を味わうのがトキ消費。そして友達と見せ合ったり、会話が盛り上がったりするのがエモ消費です。ガチャガチャは、この3つを同時に楽しめる稀有な体験なんです」

ガチャガチャは単におもちゃを買うだけではない。1店舗に600〜800面、大型店では2000面以上という豊富なラインナップを誇る店舗に足を踏み入れると、動物、食べ物、キャラクター、そしてちょっと変わり種までバランスよく配置されている。

顧客は「自分に刺さる商品がある」という期待感を持って巡る。この「宝探し」のような体験自体が、顧客の楽しみになっているのだろう。



（筆者撮影）

そして、売れ筋だけを並べるのではなく、店頭に幅広いジャンルが並ぶようバランスを調整しているという。

「もし売れるものだけに偏ってしまえば、ファンシーな商品ばかりになったり、キャラクター商品ばかりになったりして、楽しさが失われてしまいますから」

月に600〜700種類の新商品が登場し、人気商品は数週間で売り切れる。この「次に来たときにはもうないかもしれない」という一期一会のドキドキ感も顧客を惹きつける要素だ。

「ガチャガチャの森」をきっかけに、メーカー側の商品開発も加速した。

「私たちからメーカーさんに『専門店を作るから、もっと商品を開発してほしい』とお願いしました。もともと、専門店を成立させるには商品数が足りなかったんです」

さらに、現在では価格帯も幅広くなっている。かつては200円の商品が主流だったが、いまは300円から500円が中心に。値段は上がったものの、その価格に見合う以上のクオリティを実現しているのが現在のカプセルトイだ。筆者が見た商品も、小さなフィギュアなのに細部まで作り込まれており「昔と違う！」と驚いた。

「バスの降車ボタンなら、実際に押すと本物と同じ音が鳴る。小さな電子玩具のように音や光が出る商品もあります。フィギュアやミニチュアの造形も非常に精巧で、『これを500円で買えるのか』と驚いてしまうような商品が数多くありますね」

普通に小売店で売れば2000円してもおかしくないレベルのものが、500円で出てくることもある。それもガチャガチャの魅力の一つになっているという。

「商品力が高いので、価格が上がってもお客様に受け入れていただける。むしろ『この価格でここまでやれるのか』という驚きが、次の購買につながっています」



ガチャガチャの森梅田茶屋町店（画像：ルルアーク）

目指すのは会話が生まれる場

今後の展望について中川氏は「出店をさらに加速していきます」と語る。ショッピングモールだけでなく、繁華街や路面店への展開も視野に入れ、さらには、物流や人材も強化し、より効率的に店舗を運営できる体制を目指す。

単純に設置数を増やすだけではなく、「場の魅力」を大切にしているという。

「私たちが目指すのは『ガチャガチャがたくさん並んでいる店』ではありません。お客様同士の会話やコミュニケーションが生まれる場所にすること。その体験価値をどう高めていくかが、これからの成長のカギになると思っています」

カプセルトイはもはや子どもの遊びではない。買うことよりも「回す」「迷う」「語り合う」という体験に価値が生まれ、人を惹きつける。「ガチャガチャの森」はその舞台装置として、現代の「体験消費」を象徴する存在だ。

現在、私のバッグにはとあるレコードショップのビニールバッグを模したキーチャームがついている。「そんなガチャガチャがあるんですね」と言われると、ちょっと得意になってしまう。妻や息子たちは、いったいどのカプセルトイに興味を持つのだろう。そんなことも気になってくる。

また、私の心を動かすようなカプセルトイはあるのだろうか。300円から500円で、密かに胸を躍らせる。ガチャガチャの魅力は、そんな身近なところにあるのかもしれない。



「ガチャリ」と回すこの瞬間が楽しい（筆者撮影）

（大塚 たくま ： SEOライター・編集者）