◇ナ・リーグ パドレス 3―8 メッツ（2025年9月16日 ニューヨーク）

ナ・リーグ西地区2位のパドレスは16日（日本時間17日）、敵地でのメッツ戦に3―8で完敗し、連勝は2でストップ。2ゲーム差の首位ドジャース追撃へ痛い1敗を喫した。

負傷者リスト（IL）から復帰2戦目の先発右腕キングが4発を浴びて大炎上した。初回、先頭打者からの4連打で1点を失うと、2死二、三塁から6番・マクニールの2点適時二塁打、7番・バティの2ランでいきなり5失点。2回にも1番・リンドアに右越え、3番・アロンソには中越えに、いずれも特大ソロを被弾した。

パドレスも2回に6番・メリル、3回には8番・クロネンワースのソロで追い上げたが、キングは2―7の4回にも9番・ムリンスにソロを打たれ、3回0/3を10安打8失点の背信投球でマウンドを降りた。

2―8の6回からは松井裕樹が3番手として登板。2四球を出したものの1回2/3を無失点に抑えた。打線は8回に9番・フェルミンがソロを放ったものの、メッツの右腕ホームズ―左腕マナイアという豪華リレーを崩せなかった。