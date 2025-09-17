◆米大リーグ ドジャース―フィリーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督が、試合前に取材に応じ、“守護神”として背信投球が続いていたＴ・スコット投手について言及し、「彼は我々にとって大切な投手の一人である。我々がワールドシリーズ（ＷＳ）に勝つためには彼が必要不可欠であると強く信じている。だから最も大切なのは、彼が『野球は彼のことを嫌ってはいない』と感じて、自分がマウンドに立った時に最高の選択肢であると確信を持つことだ。彼は素晴らしい人間である」と、復調を願った。

スコットは、同地区ライバルのパドレスから４年７２００万ドル（約１１２億３２００万円＝契約発表時のレート）で新加入。守護神として最終回を任されることが多いが、１２日（同１３日）の敵地・ジャイアンツ戦では延長１０回１死満塁からサヨナラ満塁被弾を許すなど、背信投球が続いている。

今季は試合前時点で５６試合に登板し、１勝３敗、８ホールド、２１セーブ、防御率４・８２と苦戦。一方、直近２戦ではいずれも打者３人で無失点に切り抜け、指揮官は「ここ２試合は良かったと思う。投球内容は良くなっている。スライダーも改善している。何かをつかんだと思う」と復調の兆しを指摘していた。