Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡¡ÆüËÜ¤ÏÉÔÎÑ¤Î±½ÏÃ¤¬¹¥¤¡©·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ËËÜ²»¡Ö¼Ò²ñ¤¬¤ä¤ó¤ä¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥¢¥·¥º¡×Âçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò¡Ê54¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔÎÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤Ç¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î½÷À¤¬½¸¤Þ¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤¹¤ë´ë²è¡£¡ÖÉâµ¤¤¬µö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ32Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥·¥â¥Í¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÏÉâµ¤¤ò¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤ï¤µÏÃ¤¬Âç¹¥¤¤Ê¹ñ¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¡£A¤µ¤ó¤ÈB¤µ¤ó¤ÎÉâµ¤»ö¾ð¤Ï»ä¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡ÈÉâµ¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡¢Â¾¤Ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¡Ê»×¤¦¡Ë¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶¦´¶¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤ª¤Þ¤±¤ËÆüËÜ¤Ç¤ÏÃËÀ¤¬¡ÈÉâµ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ1¥«·î¸å¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢½÷À¤¬Éâµ¤¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤Î½÷À¤¬·ÝÇ½³¦Ìá¤ì¤Ê¤¤¤ÎÀ¨¤¤¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£²¿¤Ç¤è¡ª¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¹Ó¤é¤²¡¢ÅÜ¤ê¤ò¸þ¤±¤é¤ì¤¿MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡Ö²¶¤¬´³¤·¤Æ¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÃÎ¤é¤ó¤è¡×¤È¤¿¤¸¤¿¤¸¡£
¡¡¾åÅÄ¤«¤é¡ÖÂçµ×ÊÝ¤È¤«¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÇÃ¯¡¹¤¬ÉÔÎÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Éâµ¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Ç¥³¥á¥ó¥Èµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤À¤í¡©¡×¤È¿¶¤é¤ì¤¿Âçµ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡£¤Ç¤â»ä¤âºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤À¤·¡¢²ÈÂ²¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤¬¤ä¤ó¤ä¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡×¤È»ä¸«¤ò¸ì¤ê¡¢¡ÖÃË¤Î¿Í¤âËÜÇ½¤¢¤ë¤·»ä¤âËÜÇ½¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÊú¤«¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¾åÅÄ¤«¤é¡Ö²¿¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£