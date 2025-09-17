１６日に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」では、スタジオにいない芸人の名前がなぜか連呼され、爆笑となる珍風景が繰り広げられた。

この日は「新潟×長野×群馬 隣県バトル」と題し、それぞれの県の出身芸能人がお国自慢を行った。

その中で県を代表する著名人の話となり、群馬は大友花恋が「群馬県民にとって井森さんと（中山）秀さんは神様。世代交代とかの次元にいない」「変わらなくていい」と新しい顔は必要ないと断言。

長野県は若手の顔はいないのか？とさんまが聞くと、もう中学生が「いますね」と切り出し「ダンビラムーチョの原田フニャオ君とか、スカチャンのヤジマリー。とか。若手だと２人のトイボックスのくらっさん」と言い出し、さんまも「誰や」ときょとん。もう中学生は「ダンビラムーチョの原田フニャオ」ともう一度言うと、さんまは爆笑し「ダンビラ？なんて？」と言い、もう中学生は「原田フニャオ」と言ってさんまは大笑いだ。

その後も事あるごとに、さんまがもう中に「若手の名前は？」と聞き「原田フニャオ」というやり取りが何度もあり、そのたびにフニャオの顔写真が画面に映る大サービス。タイムマシーン３号は「さんまさん、もういいでしょ！」「フニャオって聞きたいだけでしょ」とツッコんでいた。

ネットも「原田フニャオが頭から離れん笑」「今日で原田フニャオ覚えました」「ヒット賞は原田フニャオだろ」「あんだけ連呼して、踊るヒット賞ちゃうんかい。原田フニャオ」などフニャオがあふれていた。