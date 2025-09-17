レスリングの世界選手権４日目（１６日＝日本時間１７日、ザグレブ）、非五輪階級の女子５９キロ級決勝で尾西桜（１９＝日体大）がウクライナ選手にフォール勝ちし初の金メダルを獲得した。また、男子フリー６５キロ級決勝ではパリ五輪王者、清岡幸大郎（２４＝カクシングループ）がイラン選手にテクニカルスペリオリティーで敗れ銀メダルだった。

ピンチを乗り越え頂点をつかみ取った。先制したものの、相手に６ポイントを奪われ劣勢に。それでも「大丈夫。時間はまだある」と気持ちを入れ替え、怒とうの攻めで圧倒。フォールで勝負を決めた。「うれしいです。（世界選手権は）憧れだった。本当に楽しい試合だった」と笑顔を見せた。

五輪４連覇の伊調馨コーチがセコンドで見守った。「心強かった。感謝の気持ちです。『よく頑張った』と言ってもらえた。馨さんのように強くなれるようもっと頑張ろうと思う」と気合を入れた。

目標は２０２８年ロサンゼルス五輪。今後は五輪階級での戦いが待っている。「階級は上げます。ギアを上げて準備を進めていきたい」と力を込めた。

また、清岡はパリ五輪決勝と同じ相手にまさかの結末となった。「自分の勝ちへの執念と、相手の悔しさ。勝ちに対する気持ちで差が出たと思う」と振り返った。

なお、男子フリー９７キロ級の吉田アラシ（日大）、女子５５キロ級の内田颯夏（日大）が３位決定戦をともに制し、銅メダルを獲得した。