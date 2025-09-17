IVE・リズ、ガーリーなファッションで庭園のお嬢様に！韓国ファッションブランドのモデルに抜擢【PHOTO】

ガールズグループIVEのメンバー、リズがファッションブランド「8seconds（エイトセカンズ）」のモデルに抜擢された。

9月17日、カジュアルブランド「8seconds」はリズとともにした秋冬シーズンの撮影を公開し、モデル抜擢を知らせた。

公開された写真は、「8seconds」とデザイナーズブランド「MINJUKIM（ミンジュキム）」のコラボレーション製品を着用したリズの多彩な魅力を盛り込んでおり、世界中のファンの熱い反応を引き出した。

同コラボレーションは、バラが咲く庭からインスピレーションを受けて企画された。リズはクロップドジャケットとバルーンスカート、花柄のチュールドレス、刺繍の施されたカーディガンなど、「MINJUKIM」の童話のようなロマンスと「8seconds」のカジュアルな感性が調和した多様な衣装を自分ならではの魅力で完璧に着こなし、感嘆を誘った。

（写真＝「8seconds」）リズ

「8seconds」はリズを新しいモデルに抜擢することで、20〜30代の消費者を対象にブランドの好感度を高め、顧客層を広げていこうとしている。今後、リズとともにブランドが追求する多様なトレンドとスタイルを順次提案する見通しだ。

ブランド関係者は、「Z世代が憧れるIVE・リズを通じて、『8seconds』の今秋の主要なスタイリングを効果的に紹介しようと思う」として、「特に、今回の『MINJUKIM』コラボ商品は、リズが持つ神秘的なイメージと合致し、シナジー効果が発揮されると期待している」と伝えた。

なお、リズが所属するIVEは来る10月31日〜11月2日、ソウル・KSPO DOMEで新しいワールドツアー「SHOW WHAT I AM」の幕を開ける予定だ。

◇リズ プロフィール

2004年11月21日生まれ。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。デビュー曲『ELEVEN』をはじめ、『LOVE DIVE』『After LIKE』が3連続ヒットを記録し、一気に人気ガールズグループの仲間入りを果たした。グループではユジンと共にメインボーカルを務める。メンバーによると、恥ずかしがり屋だが、親しくなると気さくでおもしろい一面があるとのこと。