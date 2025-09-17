朝ドラ「あんぱん」蘭子（河合優実）＆ヤムおんちゃん（阿部サダヲ）「ふてほど」彷彿のやりとり話題「親子にしか見えない」「ちょっと笑ってる？」
【モデルプレス＝2025/09/17】女優の今田美桜が主演を務める連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第123話が、17日に放送された。朝田蘭子（河合優実）と屋村草吉（阿部サダヲ）のやりとりが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
嵩と作曲家・いせたくや（大森元貴）が手掛けるミュージカル「怪傑アンパンマン」開幕に向けての準備が本格的にスタート。のぶは多忙な嵩に代わって末妹のメイコ（原菜乃華）と劇場へ足を運び、衣装などを手伝う忙しい日々を送っていた。
準備は順調に進んだが、まだ世間での「アンパンマン」の知名度は低く、チケットの売れ行きは芳しくなかった。初日がいよいよ2日後に迫り、何かを思いついたのぶは、長妹の蘭子に電話をかけ「連れてってほしいところがあるがよ」とお願い。翌朝、蘭子と一緒にパン職人の草吉が働くパン工場を訪ねた。
工場の外で草吉を待っていたのぶは、草吉を見つけると「ヤムおんちゃん！」と声をかける。草吉は「おぉ〜！」と驚きながら「何しに来た？」と怪訝そうな顔を見せ、のぶは「ヤムおんちゃんにお願いがあります」と頭を下げた。その横で蘭子が「あっ…」と急いで頭を下げると、草吉は思わず「おい、お前…。今、隣見てついでに頭下げただろ」とツッコミを入れ、蘭子は真顔で「いえ」と否定した。
河合と阿部といえば、TBS系ドラマ「不適切にもほどがある！」（2024年）の親子役での共演が記憶に新しく「あんぱん」で絡みがあるとたびたび話題になっていた。今回の蘭子と草吉のやりとりも「不適切にもほどがある！」の雰囲気を感じさせ、SNS上では「ふてほどを思い出さずにはいられない」「親子にしか見えなかった」「完全にふてほどワールド」「蘭子が『うるせえ、じじい』って言いそうな勢いだった（笑）」「来世では親子な2人」「蘭子ちょっと笑ってる？」などと盛り上がりを見せていた。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】今田美桜＆北村匠海、夫婦役で密着
◆今田美桜ヒロイン朝ドラ「あんぱん」
朝ドラ第112作目となる本作は、国民的アニメ「アンパンマン」を生み出した漫画家・やなせたかしと妻・小松暢がモデル。何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した「アンパンマン」にたどり着くまでの人生を描いた愛と勇気の物語。主人公の柳井のぶを今田、のぶの夫の柳井嵩を北村匠海が演じる。
◆「あんぱん」のぶ（今田美桜）、草吉（阿部サダヲ）を訪ねる
嵩と作曲家・いせたくや（大森元貴）が手掛けるミュージカル「怪傑アンパンマン」開幕に向けての準備が本格的にスタート。のぶは多忙な嵩に代わって末妹のメイコ（原菜乃華）と劇場へ足を運び、衣装などを手伝う忙しい日々を送っていた。
準備は順調に進んだが、まだ世間での「アンパンマン」の知名度は低く、チケットの売れ行きは芳しくなかった。初日がいよいよ2日後に迫り、何かを思いついたのぶは、長妹の蘭子に電話をかけ「連れてってほしいところがあるがよ」とお願い。翌朝、蘭子と一緒にパン職人の草吉が働くパン工場を訪ねた。
工場の外で草吉を待っていたのぶは、草吉を見つけると「ヤムおんちゃん！」と声をかける。草吉は「おぉ〜！」と驚きながら「何しに来た？」と怪訝そうな顔を見せ、のぶは「ヤムおんちゃんにお願いがあります」と頭を下げた。その横で蘭子が「あっ…」と急いで頭を下げると、草吉は思わず「おい、お前…。今、隣見てついでに頭下げただろ」とツッコミを入れ、蘭子は真顔で「いえ」と否定した。
◆「あんぱん」蘭子（河合優実）＆ヤムおんちゃん（阿部サダヲ）のやりとり話題
河合と阿部といえば、TBS系ドラマ「不適切にもほどがある！」（2024年）の親子役での共演が記憶に新しく「あんぱん」で絡みがあるとたびたび話題になっていた。今回の蘭子と草吉のやりとりも「不適切にもほどがある！」の雰囲気を感じさせ、SNS上では「ふてほどを思い出さずにはいられない」「親子にしか見えなかった」「完全にふてほどワールド」「蘭子が『うるせえ、じじい』って言いそうな勢いだった（笑）」「来世では親子な2人」「蘭子ちょっと笑ってる？」などと盛り上がりを見せていた。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】