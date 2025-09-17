イ・ビョンホン／Photo by Getty Images

【モデルプレス＝2025/09/17】モデルで女優の畑野ひろ子が9月16日、自身のInstagramを更新。韓国俳優のイ・ビョンホンから姉妹と間違えられた元女優との記念ショットを公開した。

◆畑野ひろ子、イ・ビョンホン・榎本加奈子とのオフショット公開


畑野は「夏休みの思い出 素敵なパーティーにて なんとビョンホンさんに『榎本加奈子ちゃんと姉妹？』なんてうれしい一言いただきました」とつづり、ビョンホン、2007年に芸能界を引退した元女優の榎本加奈子との3ショットを公開。3人で仲睦まじくカメラに収まり、パーティーの様子を伝えている。

◆畑野ひろ子の投稿に反響


この投稿には「確かに似てる」「加奈子ちゃん相変わらず美しい」「貴重な3ショット」「眼福です」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

