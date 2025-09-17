イ・ビョンホン、女優妻のYouTubeに初出演するも顔が終始“ぼかし”処理される屈辱…一体なぜ？

俳優イ・ビョンホンが妻で女優イ・ミンジョンのYouTubeチャンネルに初出演したものの、顔に“ぼかし”をかけられるという屈辱（？）を味わった。

【写真】「見てられない」イ・ビョンホン夫婦の“キスショット”

イ・ミンジョンは9月16日、自身のYouTubeチャンネル「イ・ミンジョンMJ」に公開された動画を通じて、夫イ・ビョンホンの主演映画『仕方がない』（原題）の広報の時間を設けた。

動画には、パク・チャヌク監督と主演のイ・ビョンホン、パク・ヒスンが出演したが、イ・ビョンホンは妻イ・ミンジョンのチャンネル開設当初の公約に従い、顔を公開できなかった。

動画冒頭からイ・ミンジョンは、きちんとした服装で登場した夫に「どうしてそんなにカッコよくしてきたんですか？」と冗談を言い、パク・ヒスンも「どうせ顔は出ないのに…」とイ・ビョンホンをからかった。

2人の冗談に対し、本当に顔がぼかし処理されたイ・ビョンホンは「どうなるかわからないから、顔が出ると思って話すのが正しい」と最後まで希望を捨てなかった。

（画像＝「イ・ミンジョンMJ」）顔がぼかし処理されたイ・ビョンホン

しかしイ・ミンジョンのYouTubeチャンネル登録者数は、公約した50万人には遠く及ばず、10万人以上不足した38万人にとどまり、顔の公開は不可能な状況だった。

続いて到着したパク・チャヌク監督と共に、イ・ビョンホンとパク・ヒスンは交互に自己紹介したが、やはりイ・ビョンホンの顔はぼかされ、声だけが流れた。

イ・ビョンホンは「ユ・マンスを演じたイ・ビョンホンです」と自己紹介した後、「今日、MJ YouTube史上初めて、こんなにきちんとした姿で登場しました。ぼかし処理なしで皆さんにお見せできてとてもうれしく、光栄に思います」と自分なりの状況劇を続けた。

（画像＝「イ・ミンジョンMJ」）最後まで希望を捨てないイ・ビョンホン

しかし動画の最後まで、彼の顔はぼかし処理される屈辱を味わった。

イ・ミンジョンは去る3月末、自身のYouTubeチャンネルオープンを記念した制作陣との会食で、「（今年の目標として）50万人を達成したらパク・チャヌク監督とイ・ビョンホンを出演させる」と公約し、それまではイ・ビョンホンの顔をぼかし処理すると約束していた。

だが映画公開が迫るなかでもチャンネル登録者の伸びは停滞し、イ・ミンジョンは8月初めに公約について謝罪までしながら登録者増加に奮闘したが、結局38万人にとどまった。

（写真提供＝OSEN）イ・ミンジョン（左）とイ・ビョンホン

なお、イ・ミンジョンの夫イ・ビョンホンとパク・チャヌク監督が意気投合して制作した映画『仕方がない』は、満足な人生を送っていた会社員マンス（演者イ・ビョンホン）が解雇された後、家族と家を守るために再就職戦争に挑む物語を描く。

韓国では9月24日に公開される予定だ。

◇イ・ミンジョン プロフィール

1982年2月16日生まれ。2005年のドラマ『愛・共感』でテレビドラマデビュー。その後、ドラマや映画に出演し、2009年の『花より男子〜Boys Over Flowers』でイ・ミンホ演じる主人公の婚約者に扮してブレイクした。2012年8月にイ・ビョンホンとの交際を認め、2013年8月に結婚。2015年3月に息子を、2024年12月に娘を出産した。明るい性格や巧みなコメント力でSNS上でも影響力が大きい。