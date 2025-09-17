リクルートは、愛知県に住む20歳以上の男女を対象に調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025　愛知県版/名古屋市版」として発表しました。愛知県民が選ぶ「住みたい沿線」ランキングの2位は「JR東海道本線」、1位は？

リクルートは、2月14日〜3月5日の期間、愛知県居住の20歳〜49歳の男女2000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025　愛知県版/名古屋市版」として結果を発表しました。

本記事では、愛知県民が選んだ「住みたい沿線」ランキングを紹介します。

2位：JR東海道本線／256点

JR東海道本線は、愛知県を東西に横断し、主要都市や駅を結ぶ重要な鉄道路線です。

通勤や通学に加え、岐阜・静岡・三重方面へのアクセスの良さから、広域移動のニーズにも応えています。快速列車の運行や他路線との接続の良さにより、県内外での移動の自由度が高く、沿線は今も根強い人気を誇っています。

1位：名鉄名古屋本線／287点

名鉄名古屋本線は、名古屋駅を起点に東西へと延びる、愛知県内最大規模の私鉄路線です。

豊橋や一宮、中部国際空港といった主要エリアを結び、都市間の移動や生活圏の広がりが感じられる点で評価を集めました。沿線には住宅地も多く、通勤・通学の利便性と落ち着いた生活環境を兼ね備えており、多くの利用者に支持されているようです。

