愛知県民が選んだ「住みたい沿線」ランキング！ 2位「JR東海道本線」、1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜3月5日の期間、愛知県居住の20歳〜49歳の男女2000人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 愛知県版/名古屋市版」として結果を発表しました。
本記事では、愛知県民が選んだ「住みたい沿線」ランキングを紹介します。
【18位までの全ランキング結果を見る】
通勤や通学に加え、岐阜・静岡・三重方面へのアクセスの良さから、広域移動のニーズにも応えています。快速列車の運行や他路線との接続の良さにより、県内外での移動の自由度が高く、沿線は今も根強い人気を誇っています。
豊橋や一宮、中部国際空港といった主要エリアを結び、都市間の移動や生活圏の広がりが感じられる点で評価を集めました。沿線には住宅地も多く、通勤・通学の利便性と落ち着いた生活環境を兼ね備えており、多くの利用者に支持されているようです。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：JR東海道本線／256点JR東海道本線は、愛知県を東西に横断し、主要都市や駅を結ぶ重要な鉄道路線です。
1位：名鉄名古屋本線／287点名鉄名古屋本線は、名古屋駅を起点に東西へと延びる、愛知県内最大規模の私鉄路線です。
