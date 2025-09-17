22年のピン芸人日本一決定戦「R−1グランプリ」王者、お見送り芸人しんいち（40）が17日までに更新された宮迫博之のYouTubeチャンネル「宮迫ですッ！」にゲスト出演。「夢がない」お笑いコンテストの実名をあげる一幕があった。

16日に更新された動画に、しんいちは24年の「R−1」王者、街裏ぴんくとともに出演。宮迫と3人でさまざまな話をして盛り上がった。

「R−1優勝、そこに夢はあった？」というリスナーからの質問に対し、しんいちは「ぶっちゃけた話、もうずばっと言っちゃっていいですか？ ぶっちゃけ、僕もピンクさんも“夢ない”とかなんやかんや言いながら、それを“フリ”にして出れてるわけじゃないですか。だから実際、R−1って、売れてる人ばっかりなんですよ。実はね」と答えた。

そしてトークは暴走気味に。「ほんまに夢ないのは（女芸人NO・1決定戦の）『THE W』なんですよ。ゆりやんとか吉住とかにぼしいわしはすごい。チャンピオンになった人はすごいけど、優勝してないのに“3位ですよ、4位ですよ、とかって言ってくる女芸人さんはキツい。あと、女芸人さんに強く言えない感じが苦しい」とぶちまけた。

あまりのぶっちゃけぶりに、宮迫は「もう、ええ加減にしーや。俺ら（何も）言ってないから」と念を押しつつ「誰のことをおっしゃってるんですか？」と突っ込んだ。

すると、しんいちは声のを一段と張り上げ「（THE Wで）決勝に行っただけの、今テレビに出てないやつら！…が終わってるから！」とまくしたてた。

宮迫と街角ピンクが「（その女性芸人らは）お前に何したん？」などと言うと、しんいちはついに「なんか、口説いても全然、こっち向かへんかったから」と告白し、下世話な“私怨”で不満をぶちまけていたことが判明した。

宮迫が「女性芸人さんにもいってるんだ？」と聞くと、しんいちは「いきたい！」と即答。宮迫が「あなた、何股かなんかで？」とかつての女性報道を掘り返すと、しんいちは「えーと…”7”（股交際疑惑）で文春撮られました」と22年に報じられた自身のスキャンダルを振り返り、笑いを誘っていた。