「ニコニコで幸せ空間だね」百田夏菜子、朝日奈央との「幸せご飯」ショット公開「飲んでる姿貴重だあ」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは9月15日、自身のInstagramを更新。プライベートショットを公開しました。
【写真】百田夏菜子＆朝日奈央の“幸せ”ショット
コメントでは「２人とも笑顔が最高！」「いい笑顔だねーーー」「可愛いコンビ大好き」「えくぼかわいいニコニコで幸せ空間だね」「夏菜子ちゃんが飲んでる姿貴重だあ」「うひょ夏菜子ちゃんかわいい！！！！！」「お揃いのチョーカー？可愛い」「お揃いのアクセサリー可愛いよ」などの声が寄せられました。
(文:熱帯夜)
「２人とも笑顔が最高！」百田さんは「奈央と幸せご飯」「お祝いできてなかったからってお誕生日してくれました」などとつづり、3枚の写真と1本の動画を投稿。百田さんとタレントの朝日奈央さんがバースデープレートを持ち笑みを浮かべる2ショットです。楽しそうな雰囲気や2人の仲の良さが伝わってきます。動画はビールが入ったグラスを持つ百田さんが笑っている様子で、チャームポイントのえくぼが頬に浮かんで、とてもかわいらしいです。
「日常のかなこちゃんが見られて嬉しいです」たびたびInstagramでプライベートショットを投稿している百田さん。10日には目の下にパックを貼り野菜ジュースを飲む写真を公開しました。ファンからは「パックしててもこんな可愛いなんて」「日常のかなこちゃんが見られて嬉しいです」などのコメントが寄せられました。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね！
