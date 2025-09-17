2025年版グローバル・イノベーション・インデックスが発表、中国はトップ10入り

世界知的所有権機関（WIPO）は現地時間9月16日、スイスのジュネーブで各国のイノベーション能力と成功度をランキング化した毎年恒例の評価報告書「2025年グローバル・イノベーション・インデックス（GII）」を発表しました。スイス、スウェーデン、米国、韓国、シンガポールが上位を占めています。中国はトップ10入りし、世界の中所得国の中での主導的地位を維持しながら、研究開発（R＆D）経費やハイテク輸出、イノベーションの創出などの面で強い勢いを見せています。

統計によりますと、2024年の研究開発費の成長率は前年の4．4％を下回って2．9％に低下し、2010年の金融危機以来最も低い水準となりました。WIPOの予測によれば、2025年の成長率はさらに減速するだろうとのことです。また、企業の研究開発経費の実質成長率はインフレなどの影響で1％に低下し、過去10年間の平均だった4．6％を大幅に下回りました。全世界のベンチャーキャピタル取引件数は3年連続で低下し、減少幅は4．4％となり、一部の業種や地域を除いて、投資家は慎重な姿勢を保っていることが分かりました。

WIPOのグローバル・イノベーション・インデックスでは、研究開発への支出やベンチャーキャピタルの取引、ハイテク輸出、知的財産権の申請などを含む約80項目の指標を用いて、世界中の140近い経済体のイノベーションのパフォーマンスを評価しています。（提供/CRI）