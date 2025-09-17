高級宝飾ブランドのPIAGET（ピアジェ）は、時計の世界では薄型モデルの先駆者としても知られています。薄さは洗練につながるという考えに基づいて、ウォッチメイキングの限界に近い超絶ムーブメントを自社で開発している稀有なブランドです。

わずか2mm。驚きの薄さ

Image: PIAGET

「アルティプラノ アルティメート コンセプト トゥールビヨン」はその真骨頂ともいえるモデルです。ケース厚はわずか2mm。一般的に10mmを切れば時計としてはかなり薄く感じますが、それがなんと2mm。普通に考えても折れそうなほど薄いのに、その中に複雑機構のトゥールビヨンを収めています。

トゥールビヨンは姿勢差による重力の干渉を最小限に抑えるため、ムーブメントの調速機を回転するケージに収めるという機構なのですが、それゆえに機械自体が分厚くなりがちです。また動力の消費量が大きくなるため、それだけ強力なゼンマイも必要になります。

Image: PIAGET

それを通常よりはるかに薄いケースに収めるということは、並大抵の技術力ではありません。ケースの裏蓋自体をムーブメントを支える地板として一体化させるなど、常識を超えた多くの工夫が施されています。この薄さで20mの防水性能を備えている点もすごい。

Image: PIAGET

ケース素材はコバルト合金製。カーキグリーンのストラップも時計の新たな魅力を引き立てています。仕上げのきれいな機械を前面から覗くことができ、トゥールビヨンのケージを囲むゴールドもいいアクセントになっています。

価格は1億1352万円。この価格だと誰でも手に入れられるわけではないですが、ピアジェの本気を感じられる美しい力作だけに注目したいです。

Source: PIAGET