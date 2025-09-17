Spotifyは、9月15日のアップデートからモバイル向け無料プランでも好きな楽曲を選んで再生できるようになったと発表した。

今回のアップデートでは、アーティストページやプレイリストから好きな楽曲を直接選んで再生できるようになり、待ち時間やシャッフルがなくなる。ただし、広告付きの環境である点は変わらない。

また、Spotify無料プランのユーザーでも、友人から送られてきた楽曲リンクやSNSで見つけた楽曲リンクから直接楽曲を再生できるようになった。

＜スポティファイジャパン株式会社 代表取締役 トニー・エリソン コメント＞

今回の無料プランの大幅なアップデートにより、誰もが自分のペースや好みに合わせてより自由に音楽を楽しんでいただけるようになりました。これが新たな音楽との出会いや、音楽を通じた心のつながりのきっかけとなれば嬉しいです。今後もより多くの選択肢を提供し、Spotifyの体験を進化させていきます。

