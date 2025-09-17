「アクリルスタンド」（各1870円）　※価格は税込み

　「ローソン」は、9月23日（火）から、テレビアニメ『ダンダダン』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。

【写真】招き猫姿がかわいい！　ターボババアの「アクスタ」も

■ファン必見のグッズが登場

　今回開催される「TVアニメ『ダンダダン』キャンペーン」は、オリジナルグッズの販売や、対象商品の購入で「オリジナルクリアファイル」がもらえる企画などが行われるキャンペーン

　 9月23日（火）〜10月6日（月）の期間は、対象のお菓子を3点購入すると、先着＆数量限定で「オリジナルクリアファイル」をその場で1枚プレゼント。全6種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚までもらえる。

　また、Loppi・HMV＆BOOKS online限定のオリジナルグッズも用意。モモやオカルンをデザインした「アクリルスタンド」や「ガジェットケース」、「フェイスタオル」がそろい、10月6日（月）23時30分まで予約を受付けている。

　さらに、「オリジナル QUO カード」が抽選でもらえる公式Xアカウントの引用ポストキャンペーンが実施されるほか、「ローソン」店内に設置されているマルチコピー機では「オリジナルブロマイド」も販売予定だ。