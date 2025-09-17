『ダンダダン』オリジナルグッズがコンビニで買える！ モモやオカルンの「アクスタ」など展開
「ローソン」は、9月23日（火）から、テレビアニメ『ダンダダン』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の店舗で開催する。
【写真】招き猫姿がかわいい！ ターボババアの「アクスタ」も
■ファン必見のグッズが登場
今回開催される「TVアニメ『ダンダダン』キャンペーン」は、オリジナルグッズの販売や、対象商品の購入で「オリジナルクリアファイル」がもらえる企画などが行われるキャンペーン。
9月23日（火）〜10月6日（月）の期間は、対象のお菓子を3点購入すると、先着＆数量限定で「オリジナルクリアファイル」をその場で1枚プレゼント。全6種類が展開され、1人1店舗の買い物につき各種1枚、計6枚までもらえる。
また、Loppi・HMV＆BOOKS online限定のオリジナルグッズも用意。モモやオカルンをデザインした「アクリルスタンド」や「ガジェットケース」、「フェイスタオル」がそろい、10月6日（月）23時30分まで予約を受付けている。
さらに、「オリジナル QUO カード」が抽選でもらえる公式Xアカウントの引用ポストキャンペーンが実施されるほか、「ローソン」店内に設置されているマルチコピー機では「オリジナルブロマイド」も販売予定だ。
