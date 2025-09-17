Number_iのApple Musicラジオ番組がスタート 第1回のテーマは「ザ・ルート、原点」
Apple Musicは、Number_iが出演するラジオ番組『Number_i Radio』を配信開始した。同番組は、22日にリリースされる最新アルバム『No.II』を記念して制作されたもので、全4エピソードにわたってメンバー3人が音楽や現在の想い、これからについて語る。
【動画】グループ史上最難関の振り付け！Number_i「Numbers Ur Zone」MV
第1回エピソードのテーマは「ザ・ルート、原点」。メンバーそれぞれが創作活動の原点を幼少期までさかのぼって振り返る構成となっており、印象的な楽曲や当時の思い出についてのトークが展開された。
岸優太は、幼少期に家で流れていたという桑田佳祐「波乗りジョニー」を「ものすごく夏の曲。家族がものすごく仲良く伊豆に行ったりとか、思い出すと泣きそう（笑）」と語り、家族との記憶を重ね合わせたエピソードを披露。平野紫耀は、「昔から今もめっちゃ好きで、今もめっちゃ持ってる」と、スクイーズに夢中だったことを明かし、「こういうラジオのときもちょっと欲しい、ずっと手に」と、無邪気な一面を見せた。
さらに、グループ結成当時を振り返るパートでは、神宮寺勇太がデビュー曲「GOAT」について「たぶんこれが示してくれたというか、これがあったから今の音楽がある。『GOD_i』や『未確認領域』など新曲を出すたびに振り返る、大切な曲」と語り、グループの音楽的アイデンティティを語った。
番組配信に合わせて、Apple Musicでは最新アルバム『No.II』の全曲を22日より空間オーディオ対応で配信開始。新曲「Numbers Ur Zone」などを含む収録楽曲を、没入感あるサウンドで楽しむことができる。既発曲「GOAT」なども含め、Number_iの作品群をApple Music上で網羅的に聴くことが可能だ。
