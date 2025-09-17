９月16日深夜、『クロナダル』（テレビ朝日系）が放送。お笑い芸人のクロちゃん（安田大サーカス）が百戦錬磨のモテ美女の水着姿に「めっちゃいいじゃん！めっちゃすごいじゃん！」と大興奮する一幕があった。

【映像】クロちゃん大興奮！モテ美女の水着姿

今回番組ではクロちゃんをガチで惚れさせるため、クロちゃんが今最も彼女にしたい4人が集結。3つのゲームに挑戦し、最後の1人まで勝ち残れば賞金100万円が手に入ると言う『クロLOVE』が開催された。

その中の1人に選ばれたのは『ラブキャッチャー１』や『ラブパワーキングダム』といった恋愛リアリティショーの出演で話題を呼んでいる谷岡美沙紀。クロちゃんは『ラブパワーキングダム』を視聴した際に谷岡の小悪魔的な色気に魅了されたそうで「俺の事を好きにさせて、逃れられなくさせてやる」と意気込みを語った。

さらに、ギャル好きなクロちゃんに合わせギャル系メイク＆ヒョウ柄の露出度の高い服を着てきたと話す谷岡。「クロちゃんに合わせた仕様」とほほ笑む谷岡に「布がないほうが俺は好きだから、めちゃくちゃいいよ」とクロちゃんは歓喜した。

さらに、2人きりでプールに入りクロちゃんにアピールする『プールサイドでLOVETALK』ではシャツを羽織った水着姿の谷岡に大興奮のクロちゃん。「みんないたから他の人に見せたくないな」と特別感を演出し「脱がしてもらっていい？」とお願いする谷岡のシャツのボタンを外し、谷岡のセクシーな水着姿に「めっちゃいいじゃん！めっちゃすごいじゃん！」と喜びの声を上げた。