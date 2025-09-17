衝撃【肉巻きはぺたんこに潰す】とウマくなる。すぐ試したい！梅と大葉のぺたんこ巻き

突然ですが、肉巻きをぺたんこにつぶしたことはありますか？ じつはぺたんこにつぶすことで香ばしさがぐっとアップし、新たなおいしさに出会えるんです！ 肉と野菜が一体化し、意外と食べやすいというメリットも。肉のジューシーさと、さわやかな梅＆しそがあとをひくおいしさ。ふだんの肉巻きに飽きたらぜひやってみて！

『梅としそのぺたんこ肉巻き』のレシピ

材料（2人分）

豚バラ薄切り肉 ……8枚

青じその葉 ……8枚

梅肉（塩分8％のもの） ……2個分（約30ɡ）



サラダ油……小さじ2

塩 ……ひとつまみ

粗びき黒こしょう……ひとつまみ

作り方

（1）肉で巻いてつぶす

青じその葉は軸を切り、縦半分に切る。まな板に豚肉1 枚を縦長に置き、しそ2 切れを縦長に、手前に並べてのせる。しその上に梅肉の1/8 量を塗り広げ、手前から斜めにくるくると巻く。しそまで巻き終わったら、残りは厚さが均等になるようにくるくると巻く。

ぺたんこになるまで手で押しつぶす。残りも同様にする。塩、粗びき黒こしょうを全体にまぶす。

（2）つぶしながら焼く

フライパンにサラダ油を弱めの中火で熱し、1を並べ入れる。肉の上にアルミホイルをかぶせ、フライパンよりひとまわり小さい重し（鍋ぶたなど）をのせる。ときどき押さえながらそのまま2 分ほど焼き、上下を返して同様に2 分ほど焼く。

POINT

焼くときにのせる重しは、肉をつぶすためにある程度重さがあるものがベターです。

焼く前にある程度つぶしておくと、焼いている最中につぶすのが楽に。 ぜひ作ってみてくださいね。

（『オレンジページ』2025年9月17日号より）

