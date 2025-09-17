鏡リュウジの12星座占い【2025年 9/17〜10/1の運勢】

星からのエール｛9/17〜10/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





天秤座 9/23〜10/23

No.１をめざして動き出そう！

絶好調。運も味方していい成果を上げられるラッキーな時期です。ゼロから新しいことを始めるのにも向いている星回り。やりたいことがあればぐずぐずしていないでスタートさましょう。やりはじめればいろんなことが動きだし、人脈も金脈も開かれていきます。仕事では即断即決が成功のカギ。ふだんは競争が苦手という人も、今期は一番乗りや一等賞をてみて。周囲がもたついている間に、あなたが一歩リードするチャンスです。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

一味唐辛子 カセットコンロ 射手座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟