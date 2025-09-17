二階堂ふみ、広瀬すずの「横顔がすっごくかわいくて」携帯電話で隠し撮りした

女優の二階堂ふみ（30歳）が、9月16日に放送された情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。映画で共演した女優・広瀬すず（27歳）の印象を語った。



この日、映画「遠い山なみの光」の宣伝を兼ねて、二階堂と広瀬が番組のインタビューに対応。2人は本作が初共演で、広瀬は二階堂について「キレイすぎちゃって、対面してるときなんかは『あぁ…』って、見て良いのかなって。こんなガン見していいのかな（笑）」と話し、二階堂は「そっくりそのままお返しします（笑）」と笑う。



また、二階堂は広瀬について「和菓子を買って現場に行って、『すずちゃん、これ食べる？』って聞いたら、『あっ、いただきます！』って言って。食べてるその横顔がすっごくかわいくて。隠し撮りした写真が私の携帯の中に入ってます」と語った。