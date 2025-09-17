パンサー向井、意を決して脱ぐが…大先輩の“衝撃対抗”に敗北「もっとおもろいやつおった」

『有吉クイズ』メモドライブ1時間SPが、9月14日（日）に放送された。

番組では、有吉弘行とゲストたちがロケ中に気になったことをメモし合う恒例企画「メモドライブ」を決行。またしても出演者たちのリアルな心の声が飛び交うことになった。

ホームパーティーの場面では、パンサー・向井慧が体を張った“コスプレ”を披露するも、劇団ひとりがそれ以上に予想外の姿で待ち構えており…。

【映像】笑いを一気にかっさらった劇団ひとりの“衝撃の姿”

今回のロケでは有吉、出川哲朗、劇団ひとり、向井、Aマッソ・加納、ニッポンの社長・ケツが集まり、ホームパーティーを実施。

買い物の役割分担をするなか、向井はパーティーグッズ担当に任命され、劇団ひとりから「あとなんかやりたいコスプレあったら買ってきて」と言われていた。

ホームパーティーの最中、向井は和風のカツラに白鳥の頭を模した飾りがついた強烈な衣装の姿を披露するも、これにほかのメンバーは内心で笑いながらも無反応。不発に終わる。

それから少し経ち、ふいに有吉が「そろそろいいぞ、コスプレしても」と切り出し、もうコスプレをしたにもかかわらず再びネタを振られた向井は困惑。

さらに劇団ひとりも「どうしたお前、汗ビッショリだぞ」「一回外の冷たい風当たって!!」と送り出し、向井はプレッシャーを感じている様子を見せつつも一度部屋から退出する。

そして向井は「掃除しまーす」と言いながら、上半身裸にどこかから見つけてきた掃除用具セットを持った姿で戻ってきた。

しかし、部屋の中にはパンツ一丁で堂々と待ち構える劇団ひとりの姿が…。

劇団ひとりに気づいた向井は思わず吹き出し、VTRを見ていたスタジオのメンバーも爆笑。「返り討ちにされた！中にもっとおもろいやつおった」と盛り上がっていた。