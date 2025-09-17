かっこが急反発、不正検知サービスがａｎｄ ｒｏｏｔｓの「はぐくみプラス」などに採用
かっこ<4166.T>が大幅高で６日ぶりに反発している。午前９時ごろ、不正検知サービス「Ｏ－ＰＬＵＸ（オープラックス）」が、ａｎｄ ｒｏｏｔｓ（福岡市博多区）が運営するＥＣサイト「はぐくみプラス」など計５サイトに採用されたと発表しており、これを好感した買いが入っている。
「はぐくみプラス」などでは、２１年末ごろから初回特別価格の人気美容サプリメントを狙った不正注文が目立つようになっていたことから、不正転売およびクレジットカード不正利用への対策を強化。それまでの目視によるチェックより効率的かつ高精度な対策手段の導入が検討された結果、高い検知精度を示した「Ｏ－ＰＬＵＸ」の採用に至ったという。
出所：MINKABU PRESS
