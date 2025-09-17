１７日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４６円５３銭前後と前日の午後５時時点に比べ３５銭程度のドル安・円高となっている。



１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４６円４８銭前後と前日に比べ９０銭強のドル安・円高で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測を背景としたドル売りが続き一時１４６円２８銭まで軟化した。



１７日に結果が公表される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は０．２５％の利下げが確実視されており、この日の東京市場もドルは軟調な展開。前日に米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を意識したドル売り・円買いが出やすく、ドル円相場は午前９時１０分すぎに１４６円２１銭をつける場面があった。その後は下げ渋る動きとなっているものの、日経平均株価が反落していることもあって戻りは鈍い。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１８５８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００６５ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７３円７６銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS