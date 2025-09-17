ベンフィカに大逆転勝利のカラバフが快挙、アゼルバイジャンのチームとして欧州CL本戦初白星!!
劇的な逆転勝利を収めたカラバフがアゼルバイジャンのクラブとして、UEFAチャンピオンズリーグ初白星を獲得した。
16日に開催されたリーグフェーズ第1節でベンフィカのホームに乗り込んだカラバフだったが、前半6分、16分に失点して2点のビハインドを背負ってしまう。しかし、ここから猛反撃。30分にMFレアンドロ・アンドラーデ、後半3分にFWカミロ・ドゥランが決めて同点に追い付くと、41分にMFオレクセイ・カシュチュクが決勝点を記録し、3-2の大逆転勝利を収めた。
カラバフは17-18シーズンに欧州CL本戦に初出場を果たしたが、2分け4敗の未勝利に終わっており、チームにとっての欧州CL本戦初勝利。そして、アゼルバイジャンのチームとしても欧州CL本戦での勝利は初となり、歴史に名を残すこととなった。
『uefa.com』によると、同点ゴールを奪ったドゥランは「簡単な試合ではないと分かっていたけど、懸命に戦って勝ち点3を獲得した。開始直後は集中力が欠けて2点を許したけど、決して諦めなかった。常に前に出るプレーを心掛け、望んでいた勝利をつかみ取れたよ」と喜びを表している。
