「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１７日午前１０時現在で、学びエイド<184A.T>が「売り予想数上昇」で５位となっている。



１７日の東京市場で、学びエイドは急反落。１６日取引終了後に発表した２６年４月期第１四半期（５～７月）の単独決算がネガティブ視されているようだ。



売上高は前年同期比８．６％増の５７００万円、営業損益は７７００万円の赤字（前年同期は８２００万円の赤字）で着地。「学びエイドマスターｆｏｒＳｃｈｏｏｌ」や「学びエイドｆｏｒＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ」が堅調に推移したことが増収につながった半面、売上原価の増加などが利益面に影響した。なお、通期業績予想については売上高５億８５００万円（前期比２．０倍）、営業損益は４００万円の黒字（前期は２億９７００万円の赤字）とする従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS