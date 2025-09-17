株式会社センチュリーは、4枚のM.2 SSDが装着できる外付けケース「USB 4 you Silver Base 4Bay」（CFUMX4U40G）を9月下旬に発売する。

USB4に対応し、最大40Gbpsの転送が可能なアルミ製SSDケース。M-KeyおよびB&M-Key形状のNVMe M.2 SSD（Type 2230/2242/2260/2280）を4枚まで搭載できる。

熱伝導パッドを装着した大型ヒートシンクをサイドパネルに採用。2基の冷却ファンと合わせて、効率的な排熱が可能としている。

「Samsung SSD 980 PRO」と「AmorphousDiskMark」を使用したベンチマークの結果は、3,443.48MB/秒（macOSでのソフトウェアRAIDストライピング設定時）になったという。

NVMe M.2 SSD：最大4枚 冷却ファンサイズ：40×10mm 冷却ファン回転数：4,000rpm±15 PC接続インターフェース：USB4（最大40Gbps） 外形寸法：約60×170×137mm 重量：約925g（付属品を含まず） 価格：3万4,800円