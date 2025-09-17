Travis Japan宮近海斗、スピッツの名曲を原案にした映画『楓』出演を即決！「とても実りのある経験」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案にした、福士蒼汰と福原遥がW主演を務める映画『楓』（12月19日全国公開）より、本予告と本ビジュアルが公開。併せて、ふたりを支える友人役に、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗（Travis Japan）の出演が解禁となった。

■スピッツ「楓」は27年経った今も愛され続ける名曲

「楓」は、1998年にリリースされたスピッツの8thアルバム『フェイクファー』の収録曲。同年にアルバムからシングルカットされ、その後数多くのアーティストにカバーされながら、27年経った今も愛され続ける名曲だ。

本作で監督を務めるのは、多様な恋愛映画を手がけてきた行定勲。『世界の中心で、愛をさけぶ』に続く令和を代表するラブストーリーに挑む。そして、オリジナルストーリーを書き上げたのは、『ソラニン』『東京リベンジャーズ』などジャンル問わず常に評価される脚本家・高橋泉（「高」は、はしごだかが正式表記）。そして音楽は、藤井 風など様々なアーティストの作曲や編曲、プロデュースを務め、優れた楽曲をCM・映画・ドラマなど多方面に提供するYaffleが担当する。

■映画『楓』本予告映像公開

このたび、双子の弟・恵を失った兄・涼（福士蒼汰）と、恵の愛する恋人・亜子（福原遥）、ふたりの切ない運命と詳細のストーリーが本予告とともに明らかになった。今回福士は一人二役で、双子の兄と弟を演じ分けている。

須永恵（福士蒼汰）と恋人の木下亜子（福原遥）は、共通の趣味の天文の本や望遠鏡に囲まれながら、幸せに暮らしている。しかし朝、亜子を見送ると、恵は眼鏡を外し、髪を崩す。実は、彼は双子の弟のフリをした、兄・須永涼だった。1ヵ月前、ニュージーランドで事故に遭い、恵はこの世を去る。ショックで混乱した亜子は、目の前に現れた涼を恵だと思い込んでしまう。亜子を悲しませないように“恵”として振る舞う涼は本当のことを言えずにいた。

幼馴染の梶野（宮沢氷魚）だけが真実を知り涼を見守っていたが、涼を慕う後輩の日和（石井杏奈）、亜子の行きつけの店の店長・雄介（宮近海斗）が、違和感を抱き始める。二重の生活に戸惑いながらも、明るく真っ直ぐな亜子に惹かれていく涼。「俺がずっとそばにいる」いつしか彼にとって、亜子はいちばん大事な人になっていた。一方、亜子にもまた、打ち明けられない秘密があったー。

予告編では、幸せ溢れるふたりの日常がいくつも切り取られる一方で、病院で沈む表情の亜子や、「俺、間違ってたのかな」と葛藤する涼など、大切な人を失った悲しみの中で自分の想いに揺れる主人公たちの姿が散りばめられる。また、「楓」の印象的なサビ「さよなら 君の声を抱いて歩いていく」とともに映し出される美しい満天の星空は、主人公たちに訪れる儚い運命を予感させる。

愛するからこそ伝えられなかったこと、そして、過去、現在、未来、めぐる季節の中で明らかになる、あまりにも切ない真実とはーー。大切な人への想いとともにふたりはいったいどこにたどり着くのか。「楓」の楽曲に乗せて紡がれるふたりの運命に驚き、涙するだろう。

■宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗（Travis Japan）ら追加キャスト解禁

今回、涼・恵と亜子を取り巻く登場人物たちを演じる豪華な追加キャストも解禁された。

双子の涼と恵の幼なじみで、ふたりのいちばんの理解者である梶野茂役を宮沢氷魚、カメラマンとして働く涼のアシスタントで、涼を慕う遠藤日和役を石井杏奈、亜子の行きつけの店の店長で、よき相談相手でもある辻雄介役をTravis Japanの宮近海斗が演じる。

解禁となった予告映像でもそれぞれの役柄が滲む個性的な表情を見せた3人だが、主人公ふたりの運命にどのように関わってくるのか、物語の行方にも注目だ。

さらに、福士演じる双子の涼・恵の両親役に、大塚寧々、加藤雅也も加わり、豪華なベテランキャストらが脇を固める。

また、涼と亜子が唇を寄せあう美しくも儚い本ビジュアルも解禁。夜が明けた瞬間の神秘的な朝日を背景にしたキスシーンが、「さよなら 君の声を抱いて歩いていく」という「楓」のフレーズとともに美しく切り取られており、ふたりだけの空間の静けさすら感じ、ロマンチックでありどこか淡く、切ない本作を象徴する仕上がりとなっている。

■映画情報

『楓』

12月19日（金）全国公開

出演：福士蒼汰 福原遥

宮沢氷魚 石井杏奈 宮近海斗

大塚寧々 加藤雅也

監督：行定勲

脚本：高橋泉（「高」は、はしごだかが正式表記）

音楽：Yaffle

配給：東映 アスミック・エース

(C)2025 映画『楓』製作委員会

